El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado que pretende reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, «después» de aprobar la Ley de Amnistía. El líder socialista ha restado importancia a la fecha de la cita y ha puesto el acento sobre «aprobar una amnistía y por tanto acabar con la dinámica y las consecuencias judiciales» del independentismo catalán.

«Lo lógico es que sea después de la ley de amnistía», ha señalado Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha apuntado que se verá «tanto con el líder de Junts, Carles Puigdemont como con Oriol Junqueras». Ha argumentado su rechazo a una cita previa alegando que «son los grupos parlamentarios los que tienen que debatir» en estos estados de la negociación de la medida de gracia.

«No tiene que se inmediatamente después» de que se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha matizado el presidente del Gobierno. «Lo razonable es que cuando el poder legislativo haya tomado esa decisión», ha manifestado Sánchez, «se puedan producir esas reuniones».

La última vez que habló con el ex presidente de la Generalitat de Cataluña fue «antes de 2017». «Tuvimos una ocasión de vernos en Girona, en verano, tuvimos una conversación agradable, pero desde entonces no he tenido ocasión», ha confesado el secretario general del PSOE.

«Hemos apostado por la normalización»

Sánchez ha defendido que su partido no es el único que ha cedido en las negociaciones: «Puigdemont también se presentó para decir que no iba a investir a un presidente en España».

El líde socialista ha pedido analizar las medidas pactadas «en contextos concretos» y ha puesto en valor que «de cinco años a esta parte hemos apostado por la normalización» de la convivencia y ha considerado que esas medidas «fueron beneficiosas».

«Tenemos que extraer lecciones de una década que nos trajo una resaca de la que no hemos salido», ha descrito el presidente del Gobierno en una entrevista para la cadena radiofónica Rac1.

Sobre el referéndum, ha puntualizado que se trata de una «propuesta de máximos del independentismo». «Nosotros hemos sido claros que desde el punto de vista material, en la Constitución no cabe», ha sentenciado Sánchez.

El referéndum «no cabe»

Sin embargo, también se refirió en esos términos a la Ley de Amnistía que, finalmente, han acabado aceptando como parte de un proceso de negociación con el independentismo. Al ser preguntado si también podría pasar lo mismo con el referéndum, Sánchez lo ha negado porque cree que «no resuelve el problema político».

«Es verdad que si uno lee las propuestas de amnistía del independentismo, eran manifiestamente inconstitucionales», ha reconocido Sánchez. Pero el político madrileño ha defendido la medida de gracia porque, en su opinión, «las constituciones europeas reconocen de manera implícita la amnistía como algo constitucional».

Eso sí, sobre el referéndum de independencia, Sánchez ha recalcado que «el PSOE ha sido siempre claro, en ninguna constitución cabe la segregación del Estado». «La posición del PSOE ha sido clara, el referéndum no cabe en la Constitución, es contraproducente», ha subrayado el socialista.

«Tiene que ser una respuesta trasversal» la que se dé al conflicto catalán, ha opinado el jefe de Gobierno. «No creo que puedan decir que desde el PSOE no tenemos otra propuesta que poner encima de la mesa», ha recriminado al independentismo.