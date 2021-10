«Tenemos un compromiso inalterable para este mismo año: la derogación de la reforma laboral del Partido Popular». Con estas palabras, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha roto su silencio hoy sábado tras 24 horas callada. En terreno amigo, en el congreso de CCOO, la dirigente de Unidas Podemos ha encontrado el marco perfecto para cargar contra su compañera Nadia Calviño después de mantenerse en un segundo plano durante la crisis de ayer. Tras hablar de «autoritarismo», una palabra que ha dedicado de forma sutil a la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz ha espetado: «Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas».

La ministra de Trabajo ha reivindicado que «el tiempo de la retórica ha acabado». Asegura, dirigiéndose al presidente Pedro Sánchez, que «la ciudadanía no quiere políticos que no cumplen, que dicen una cosa y hacen otra». Una actitud, ha reprochado, que «intenta rebajar el significado de la democracia». De nuevo contra Calviño, la vicepresidenta segunda ha sacado a relucir que «hay políticos a los que les gusta hablar de cifras». «A mí me gusta hablar de personas», ha aseverado. La dirigente podemita ha reconocido «debates duros en el seno del Gobierno, muy difíciles». Pero asegura que no dará su brazo a torcer. «Lo mejor está por llegar», ha sentenciado insuflando esperanza a los que la escuchaban.

Desde que estallase la crisis por el control de la negociación de la reforma laboral este viernes, Díaz se había mantenido en un segundo plano. La clausura del congreso del sindicato al que ha estado ligada toda su vida-donde ha sido recibida con un largo y cálido aplauso y despedida a gritos de ‘presidenta, presidenta’- era el escenario ideal para reivindicar sus políticas frente a las de Calviño.

La titular de Trabajo ha querido agradecer la labor de las centrales sindicales durante los últimos meses. «Representáis lo mejor de este país, pese a las presiones y a los atropellos», les ha dicho. «No estáis solos», ha añadido. Según Díaz, los sindicatos son «la vacuna más eficaz contra el autoritarismo».