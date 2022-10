Marcelo Gullo (Rosario, 3 de enero de 1963) es profesor universitario, escritor y consultor político y ha desmontado la leyenda negra sobre el imperialismo español en Hispanoamérica. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador, Gullo es un académico que, con pruebas y bibliografía autorizada, ha desmontado los mitos en cuanto a la llegada de los españoles al continente americano. Sus libros Madre Patria: Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán (2021) y el recién publicado Nada por lo que pedir perdón (2022) relatan cómo fue verdaderamente la llegada de los españoles a América. Para el argentino, muchas de las cosas que se han contado sobre este periodo fueron mentira y aluden a un marketing anglosajón que los enemigos de España han utilizado para desprestigiar a la nación Ibérica.

Pregunta.- Se acaban de cumplir cinco años de la declaración unilateral de independencia de Cataluña y usted dice que el independentismo catalán es hermano gemelo del fundamentalismo indígena. ¿Por qué?

Respuesta.- Ambos parten de la falsa historia de España. Hay una falsa historia de España construida por los enemigos de España, que fueron primero Holanda, Inglaterra y los Estados Unidos, y después asumida por algunos sectores españoles. El independentismo catalán compró la leyenda negra escrita por los enemigos de España. Dice que España fue a América a robar, matar y asesinar, al igual que Castilla a Cataluña. Una locura absoluta. A su vez, el fundamentalismo indigenista no es cierto. Asume esa leyenda negra que parte de un falso paraíso que nunca existió en América, porque lo que reinaba allí era el infierno, no el paraíso. Reinaba la antropofagia, el machismo embrutecedor y el canibalismo. Quieren volver a un paraíso preexistente. ¿Quieren establecer repúblicas indigenistas? ¿Es cierto que terminaron? ¿Terminarán fragmentando a la república? Existen ahora dos o tres… Chile, el Perú que se partirá en cuatro pedazos, Bolivia en 18… Ese fundamentalismo indígena es hermano gemelo de ese nacionalismo catalán. Los dos parten de la falsa historia y ambos fenómenos conducen a la fragmentación territorial de España y a la fragmentación territorial de la República Hispanoamericana. Por eso digo que España está en peligro de muerte.

P.- Una fragmentación que, como bien dice, se basa en una leyenda negra, una leyenda negra que cuestiona en sus libros que explican que naciones como Inglaterra o Holanda fueron las que alimentaron esta leyenda negra fruto del marketing del imperialismo anglosajón. ¿Por qué lo hicieron?

R.- La leyenda negra nace en Italia porque los italianos tenían un poco de envidia, ya que España era el nuevo imperio. Pero donde la leyenda negra toma consistencia es en Alemania y en Holanda, por una reacción furibunda contra España que decide defender el catolicismo. Después, en Inglaterra se transforma en política de Estado porque no puede derrotar a España desde el punto de vista militar y asume la leyenda negra y dice que hay que predicar esta mentira en las élites criollas. Por su parte, Estados Unidos también tomó la leyenda negra porque quería arrebatarle a México sus territorios y a España, Cuba y Filipinas. Se tiene que presentar a España como un monstruo, como el país más sanguinario del mundo, como el país más asesino del mundo para justificar la guerra.

P.- ¿Cómo era el continente americano cuando Cristóbal Colón llegó a La Española?

R.- Todo el mundo en España cree que América era el paraíso. Hay una famosa canción de Nino Bravo que dice: «Cuando Dios hizo el Edén pensó en América», pero estaba profundamente equivocado. Dios no pensó en América porque América era un infierno. Por ejemplo, en Colombia la nación se dedicaban a una cosa atroz: se dedicaban a cazar a los hombres. Atacaban a sus aldeas, mataban a los hombres y a los niños para comer y dejaban vivas a las mujeres para después embarazarlas; les hacían criar a los niños hasta los 12 años y después se los comían. Si España no hubiese llegado a Colombia, hubiesen exterminado a los chichas, estaban haciendo un verdadero genocidio. Era un infierno. Por otro lado, cuando Cortés llega a México, ¿con qué se encuentra? México no existe, lo que existe es una nación opresora, que es la nación azteca que ha oprimido a otras naciones indias completamente distintas. Sacrificaban a los niños, es el primer imperialismo antropófago de la historia. Hoy cada vez que se hace una excavación en México, uno encuentra las paredes de cráneos. Cortés no conquistó México, porque con 200 hombres no se puede conquistar nada contra un ejército como el Azteca que era de 200.000 hombres. Cortés lo que hizo fue marchar junto con 200.000 indios. Es decir, un ejército indio derrotó al imperialismo azteca. ¿Qué hubo, conquista de México o liberación? Salvo que uno se ponga del lado de los opresores, sí hubo una conquista, no una liberación.

P.- Sin embargo, la leyenda negra dice que el genocidio fue de los españoles.

R.- Es un absurdo absoluto. El único estudio serio que se hizo al respecto fue el de Roosevelt. Había apenas 14 millones de personas en todo el continente. En Argentina, por ejemplo, los niños en la escuela primaria, leen que España mató 60 millones de indios, pero uno ve la fuente, que no es ni una tesis ni un libro, es una canción hecha por el cantautor argentino Víctor Heredia, que es parte del Partido Comunista.

P.- ¿Es cierto que hubo esclavitud?

R.- Cuando uno dice que la leyenda negra es falsa no está diciendo que España no cometió errores. Hubo españoles que se portaron mal, que fueron crueles y asesinos, como hubo otros que fueron santos y héroes. No es cierto que el pueblo español era un pueblo de santos, porque eso no existe. En el pueblo español había santos y demonios, héroes y cobardes, mujeres virtuosas y mujeres no virtuosas. Pero no ven que España fundó 33 universidades. ¿Y uno se pregunta «qué se estudiaba en esa universidad»? En América, siguiendo la escuela teológica española, se enseñaba que el poder viene de Dios y el rey tenía que ejercer como un padre para el pueblo. ¿Y qué pasa si el rey no cumple con su función, que es servir el bien común del pueblo? El pueblo tiene derecho a la destitución. Yo me pregunto si España consideraba a América una colonia, ¿a quién se le ocurre que España iba a enseñarle en esas universidades a indios, criollos y mestizos que si el rey no cumplía su función de padre, ellos tenían derecho a destituir al rey e incluso tenían derecho al suicidio? ¿Si España fue a esta América, robar, matar, asesinar, por qué crea 33 universidades? ¿Por qué si España fue a robar y matar, siembra toda Hispanoamérica de hospitales de primer nivel? El hospital más antiguo en pie de México lo creó Hernán Cortés. Hoy diríamos que fue como una especie de fundación, porque el dinero lo puso él, no era del Estado. En ese hospital se hizo la primera operación de corazón abierto en México. No había conquista, sino que había una misión que cumplir en América. Totalmente distinto de lo que hicieron los anglosajones en América del Norte, donde su política fue «el mejor indio, el indio muerto», y asesinaron a todos.

P.- Uno de los principales precursores de esta leyenda negra fue Bartolomé de las Casas, del que dice en tus libros que es un mentiroso. ¿Quién es este señor?

R.- Bartolomé de las Casas fue el gran mentiroso de la historia. Ahora está en proceso de santificación. Para ser santo, según la Iglesia, hay que hacer tres milagros. Y yo digo que don Bartolo ya hizo dos milagros, porque primero engañó al rey y a toda la corte y después hizo creer al mundo que América era un paraíso. Fray Toribio, en una carta al emperador Carlos V, dijo: «Yo no puedo creer cómo le hacen caso a este mentiroso». Además, aseguró que se hacía pasar por sacerdote, pero no celebraba misas, no confesaba ni bautizaba a nadie. No aprendió nunca la lengua de los indios, pero vivía como un señorito. Cobraba un sueldo exorbitante. Pero Fray Toribio dice algo mucho más grave en la carta, dice que era un mercenario.

P.- ¿Por qué cree que España ha asumido esta leyenda negra que no le beneficia para nada?

R.- Yo soy doctor en Ciencias Políticas, pero a veces me parece que para analizar a España tendría que hacer un curso de psiquiatría. Resulta que porque en un periodo pequeño de tiempo el franquismo asume la defensa de España en América, la izquierda -en contraposición a Franco- se hace el negrolegendario. Cuando me reúno con los amigos del Partido Socialista les digo «seamos serios, si Franco hubiese dicho que la Tierra era redonda, ustedes ahora serían terraplanistas, porque ustedes hacen todo por contraposición». La leyenda negra lleva al desastre de España porque está escrita por los enemigos de España para destruir el ser nacional español. Y es absurdo porque es como si los romanos creyesen la historia de Roma contada por Cartago. Es decir, esta izquierda ha asumido la leyenda negra hasta la propia carne y dicen que todo lo que hizo España fue un error. Para ellos, toda la historia de España es un fracaso y una negación. Sueñan con una Cataluña independiente, con una Andalucía independiente o con un país gallego. Y, realmente, esto es muy grave porque va a terminar haciendo la destrucción de la unidad española.

P.- ¿No hay algo por lo que España tenga que pedir perdón, alguna mínima cosa?

R.- Por supuesto que se han cometido errores y cuando se cometen errores uno debe disculparse. Pero los que quieren que España pida perdón no lo hacen para reconciliar a los pueblos, sino que España esté de rodillas y pida perdón una y mil veces. Porque la única conquista mala en la historia del mundo parece ser la conquista de América, que en realidad fue una liberación de la antropofagia, del machismo embrutecedor y del canibalismo. Nadie critica, por ejemplo, la conquista árabe de Egipto y de la ciudad de Alejandría. Nadie critica la conquista turco otomana musulmana de Constantinopla, donde colgaron las cabezas del emperador y de la emperatriz de las murallas. Los ingleses cuando fueron a Australia consideraron a los aborígenes australianos como parte de la fauna y cometieron un genocidio. Pero la única conquista mala es la española en América. Lo que quieren es que España esté de rodillas, que pida perdón una y mil veces, porque quieren su destrucción. Por eso yo sostengo que no hay nada por lo que pedir perdón, porque si uno mira el bosque y no el árbol, verá que la obra de España en América fue enormemente mucho más positiva que negativa.