Daniel Pérez, nº 1 de CS en Zaragoza, cargó a las Cortes de Aragón sus facturas de partido

Daniel Pérez, cabeza de cartel de Ciudadanos al Ayuntamiento de Zaragoza y diputado en las Cortes de Aragón, pasó facturas al grupo parlamentario de los naranjas en dicha Cámara regional de su actividad en Madrid siendo miembro de la Ejecutiva nacional y coordinador autonómico, esto es, máximo responsable del partido en esta comunidad.

OKDIARIO ha tenido acceso a la contabilidad del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón y en ella figuran gastos de Daniel Pérez sobre desplazamientos a la capital del país por su responsabilidad orgánica en CS, no como diputado y portavoz en el Parlamento autonómico. Existen pagos de transporte, alojamiento y restauración, según los documentos internos en poder de este periódico.

Por ejemplo, constan gastos del 11 de noviembre de 2019, el día en que el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, convocó a su Ejecutiva para comunicar su dimisión tras el descalabro de los naranjas en las elecciones generales del día anterior. Daniel Pérez, entonces máximo responsable del partido en Aragón, cargó al grupo parlamentario por esa jornada 105,80 euros en billetes de tren, un taxi de 9,25 euros y otro viaje de metro.

También aparecen otros cargos a las Cortes de Aragón del día 30 de noviembre de 2019, que fue cuando el Consejo General de Ciudadanos se reunió en Madrid para elegir a los miembros de la gestora que tomó las riendas del partido tras la salida de Rivera. Aquí constan 8 euros de gasto en el Hotel Auditorium de Madrid y 6,55 euros con el concepto de «restaurantes» tras realizar parada en un bar de la N-2 que une Madrid y Zaragoza. Daniel Pérez era miembro del Consejo General en su condición de coordinador autonómico.

Asimismo, el miércoles 11 de diciembre, Daniel Pérez cargó al grupo parlamentario de CS en Aragón otro desplazamiento a Madrid en tren por importe de 105,80 euros y una estancia de 133 euros el hotel NH Madrid Sur, ubicado en la Avenida Ciudad de Barcelona de la capital.

OKDIARIO se puso en contacto con Pérez sobre estos hechos y ésta fue su explicación: «No es raro que en un viaje a Madrid relacionado con la actividad política en general surjan también asuntos relacionados con la labor parlamentaria. Todas las cuentas del grupo están debidamente auditadas y todos los gastos debidamente acreditados. También los más insignificantes. Quienes llevan décadas robando a los españoles militan en otros partidos políticos», señaló.

Daniel Pérez fue designado por la actual dirección de Ciudadanos, que capitanea Patricia Guasp -candidata también en Baleares-, como aspirante a la Alcaldía de Zaragoza después de que renunciaran los seis ediles naranjas en el consistorio de esta ciudad, donde gobernaban de la mano del PP de Jorge Azcón. De este modo, sin someterse a un proceso de primarias, fue nombrado a dedo para encabezar la plancha y fue presentado como «el mejor candidato posible para este reto».

Por su parte, los ediles naranjas Sara Fernández, Víctor Serrano y Carmen Herrarte se dieron de baja de CS y pasaron a formar parte de las listas electorales del PP, que lleva a la concejal Natalia Chueca como número uno a la Alcaldía de Zaragoza, ya que el actual regidor, Jorge Azcón, concurre a la Presidencia de Aragón.

Irregularidades

OKDIARIO ya relevó en 2021 otras irregularidades de Daniel Pérez, que llegó a ser vicesecretario general y secretario de Comunicación de la Ejecutiva de Inés Arrimadas. Por ejemplo, Pérez cobró un sueldo del partido en 2019 al dejar su empresa para ser candidato autonómico, a diferencia de los otros aspirantes. Y lo hizo desde antes de las primarias internas (donde se enfrentó a otros ocho candidatos).

Periodista de profesión, también percibió dietas como miembro de la Ejecutiva, pero no las especificó con cifra alguna en su declaración de bienes en el portal de transparencia de las Cortes de Aragón, donde es portavoz (otros cargos de la Ejecutiva sí lo hacían). Pérez Calvo esgrimió entonces que no estaba obligado a ello según la normativa vigente. Además, este periódico también destapó que su afiliación a CS fue alterada para ir en la lista de Arrimadas en las primarias de 2020, cuando no cumplía con la antigüedad mínima. Unos hechos que provocaron dimisiones de cargos del partido y bajas de afiliados tras la falta de explicaciones convincentes.