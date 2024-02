Cuatro fiscales de la asociación izquierdista apoyan al juez Castellón y ven terrorismo en Tsunami

Lo ha dicho después de ser preguntado por las declaraciones del fiscal Salvador Viada, que en una entrevista en Onda Cero ha calificado de «155 encubierto» el cambio de postura del fiscal Redondo tras elaborar un segundo informe opuesto. Unas palabras que García Ortiz considera «una anomalía». «Para mí es sorprendente que alguien que ha participado en la junta de fiscales pueda ir a un medio de comunicación a revelar allí lo ocurrido», ha lanzado. Insiste en pedir que los espacios de trabajo sean de tranquilidad y profesionalidad.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

García Ortiz, que no ha desmentido la reunión con Redondo, pero que mantiene que ahí no influyó en el sentido del informe, considera que la Fiscalía debe «armar esa una unidad de criterio, sea cual sea». Tras la amplísima mayoría que ha enmendado la plana al fiscal, los dos jefes de la sección, Fidel Cadena –fiscal del procés– y Joaquín Sánchez-Covisa mostraron posiciones opuestas. El segundo apeló por primera vez en la historia a un artículo para elevar la disputa a Sánchez-Conde. Lejos de los principios de horizontalidad y de crear posturas de abajo a arriba, ahora será la número dos de García Ortiz quien decida. Podría despreciar, tal como temen en la carrera fiscal, la contundente mayoría de la votación de este martes.

El fiscal general habla de «traición»

Por otra parte, García Ortiz ha tratado de justificar que no conoció el primer documento de Redondo. Argumenta que era un borrador y ha aseverado que «el fiscal general no miente». «Para mí sólo hay una referencia. Un único informe, que es el que se eleva a la junta de fiscales de sala. Ignoro e ignoraba la existencia de un informe anterior, lo he visto por informaciones de prensa», ha esgrimido.

Además, censura los principios de transparencia. En lugar de apostar por no esconder la huella normativa, García Ortiz cree que revelar documentos internos vulnera la privacidad: «Si se ha traicionado esa privacidad, si se ha traicionado ese compañerismo, si el espacio de trabajo deja de ser un espacio cómodo de trabajo en el que tenemos que tener cuidado con quién hablamos, porque va a trascender lo que es un tesoro en cualquier organización, en cualquier espacio de trabajo, tenemos un problema».