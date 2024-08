Los cuatro escenarios de ‘caso Daniel Sancho’: de pena de muerte a libertad y un mes para recurrir

La sentencia tras el juicio a Daniel Sancho, acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, se conocerá este jueves. Tras un año transcurrido desde el registro de los hechos y tras cuatro semanas de vistas judiciales y 50 testimonios, el futuro del cocinero español e hijo del actor Rodolfo Sancho quedará parcialmente aclarado. OKDIARIO recopila los cuatro escenarios que contempla Juan Gonzalo Ospina, abogado defensor de la familia Arrieta.

El primer posible desenlace es el de condena por asesinato premeditado: Si se demuestra la premeditación en el asesinato de Arrieta, Sancho podría enfrentar la pena de muerte, según el Código Penal tailandés. Sin embargo, es poco probable que se le aplique la pena capital, la cual suele reservarse para casos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad o altos funcionarios del gobierno.

Cabe recordar que el Rey de Tailandia tiene potestad para conmutar esa hipotética pena de muerte por cadena perpetua. En ese escenario la defensa de Daniel Sancho pedirá el indulto al monarca tailandés para reducir la pena de muerte a cadena perpetua.

En este punto cabe recordar el precedente de Artur Segarra. Se trata de un español que actualmente cumple pena de cárcel tras perdonarle la pena de muerte inicial. Ese catalán estaba en Tailandia cuando los Mossos lo investigaban por supuestamente estafar ancianos con contratos abusivos de compraventa de casas a cambio de rentas vitalicias. En 2016, Segarra se reunió con David Bernat, un consultor informático español que había conocido en una fiesta en Bangkok. Lo invitó a su casa, donde lo retuvo y torturó para obtener acceso a sus cuentas bancarias, y finalmente lo mató por asfixia. Partes del cuerpo aparecieron en un río y la investigación reveló transferencias de dinero desde las cuentas de Bernat en Singapur hacia cuentas controladas por Segarra, quien también fue grabado retirando grandes sumas de dinero en cajeros automáticos en Bangkok.

Artur Segarra. (Foto: AFP)

En 2017, Segarra fue condenado a muerte por secuestro, robo y asesinato premeditado de su compatriota. Dos años después, el Tribunal Supremo de Tailandia confirmó la sentencia. Sin embargo, Segarra logró evitar la ejecución gracias a un indulto real del rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, con motivo de su 68 cumpleaños.

El segundo escenario es una condena por asesinato doloso. Si no se demuestra la premeditación, Sancho podría ser condenado por asesinato doloso, lo que implica la muerte de una persona con conocimiento de la acción, pero sin planificación previa. En este caso, la condena podría ser de entre 15 y 25 años de prisión, sin contar con los cargos adicionales de ocultación de cadáver y destrucción de documentación.

En tercer término, aparece la condena por homicidio imprudente. Si se acepta el argumento de la defensa de que la muerte de Arrieta fue un accidente durante una pelea, Sancho podría ser condenado por homicidio imprudente, lo que conllevaría una pena de entre 6 y 8 años de prisión, sin tener en cuenta los cargos adicionales. Se prevé que la defensa solicite la extradición para que Sancho cumpla la última parte de su condena en España, lo cual, según expertos, podría tardar entre 8 y 9 años.

Por último, la cuarta posibilidad es la libre absolución. La defensa de Daniel Sancho ha solicitado su absolución, lo que implicaría su excarcelación inmediata. En todo caso, este escenario parece poco probable, dado que además del presunto homicidio, enfrenta cargos por ocultación de cadáver y destrucción de documentación, que probablemente serán considerados probados en la sentencia.

En este marco, el hijo del actor Rodolfo Sancho ha afirmado estar preparado «para lo mejor y para lo peor». La Fiscalía sostiene que Daniel Sancho actuó con premeditación para asesinar a Arrieta, y además lo acusa de ocultar el cadáver y destruir documentación. Es por eso que el futuro del joven de 30 años se complica.

Así, la Corte Provincial de Koh Samui emitirá su fallo cuatro meses después del juicio por el presunto asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta. En la recta final para conocer la sentencia, de la cual no se ha filtrado nada a la prensa, han surgido tres detalles relevantes. En primer lugar, se ha revelado quiénes acompañarán a Daniel Sancho cuando regrese a la Corte tailandesa para escuchar su condena. Solo dos personas de su entorno podrían estar presentes: sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, quienes han mostrado un apoyo incondicional durante todo el proceso. El actor ya está en Tailandia. Su ex pareja no está claro si estará o no ese día en el país asiático.

Por otro lado, los padres y la hermana de Edwin Arrieta no estarán presentes en Koh Samui para conocer la sentencia. Según explicó su abogado en España, Juan Gonzalo Ospina, la familia no cuenta con los recursos económicos necesarios para costearse los billetes de avión, la estancia en Tailandia, y el visado.

Buscando una compensación económica, el abogado tailandés de la familia Arrieta, Metapon Suwancharen, ha solicitado una indemnización de 768.000 euros para los padres del médico colombiano. Esta cifra se ha calculado considerando la situación de desamparo en la que quedó la familia tras la muerte de Edwin, quien era el sustento económico de sus padres y su hermana, y el sufrimiento que han atravesado en el último año. «El fallecimiento de su hijo provocó que los codemandantes experimentaran un trauma mental y soportaran un sufrimiento extremo por la pérdida de su hijo y pilar de su familia», se destaca en el documento presentado por su abogado.

Además, esta indemnización incluiría los gastos del litigio, los honorarios de los abogados y las costas judiciales. Este 29 de agosto, junto con la sentencia de Daniel, también se determinará previsiblemente la cantidad exacta que deberá pagar a la familia Arrieta.