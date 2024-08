El abogado de los Arrieta sorprendido tras la entrevista de Sancho en Efe: «En España no se entrevista a asesinos»

El caso Daniel Sancho se acerca a su desenlace con la lectura de la sentencia. El hijo del actor Rodolfo Sancho, acusado del asesinato y descuartizamiento premeditado del médico Edwin Arrieta en Tailandia hace poco más de un año, conocerá su condena el jueves, 29 de agosto. Juan Ospina, abogado de la familia del cirujano colombiano, ha reaccionado este lunes a la entrevista de Daniel Sancho en Efe en las que aseguró estar «preparado para lo mejor y para lo peor». Ospina se ha mostrado «sorprendido» por esta entrevista en «un medio de interés público», dando visibilidad a un asesino. El abogado también ha señalado que si hubiera sucedido en España, se le rotularía como «el descuartizador confeso de Edwin Arrieta».

Ospina ha indicado que la familia de Edwin Arrieta «está totalmente rota» y que espera que la sentencia sea conforme a «un delito de homicidio doloso». El abogado de la familia de la víctima ha considerado que Daniel Sancho «sigue sin reconocer» lo que ha hecho. «No ha pedido perdón. La familia Arrieta considera que este señor debe pasar varios años en la cárcel en Tailandia», ha señalado el abogado de la acusación particular.

Ospina ha mantenido que Edwin Arrieta falleció por un golpe propinado por Daniel Sancho y que «en lugar de intentar socorrerle, lo remató con una fuerza y una violencia vil». Ospina insiste en que no se trata de «un accidente» y señala que, a lo largo del caso, ha habido dos realidades: «Una procesal y otra mediática que han contado los medios de comunicación».

Ospina ha criticado en una entrevista en Telecinco el trabajo de algunos periodistas en un «juego mediático y procesal» al cubrir el caso cuando aseguraron que «el fiscal dijo que era complicado demostrar la premeditación». El abogado ha asegurado que efectivamente es «difícil demostrar la premeditación». Sin embargo, Ospina asegura que «es rotundamente falso que el fiscal haya cambiado su criterio», cuando le han insinuado que en mitad del juicio el responsable de la acusación tailandesa dijo que no había pruebas para demostrar que el crimen había sido premeditado. «Sigue manteniendo la premeditación y la pena de muerte. Hace flaco honor a la verdad y a la audiencia hacer creer que la fiscalía ha cambiado de criterio. «, ha criticado el abogado

Sobre la causa de la muerte, Ospina ha asegurado que el propio Daniel Sancho «reconoció que remató a Edwin Arrieta cuando estaba convulsionando en el suelo». Además, el abogado de la familia ha señalado que lo que «dice Sancho coincide con lo que dicen los forenses», por lo que la causa de la muerte es «irrefutable». De acuerdo con Ospina, en España esto podría considerarse «asesinato».

Ospina no ha querido hablar sobre el abogado defensor de Daniel Sancho, Marcos García Montes, quien una vez más ha repetido que la pena no superará los ocho años y que en tres el acusado podría estar cumpliendo pena en España. Sí que ha señalado que lo que está en discusión es «una cadena perpetua» por homicidio doloso. «Me quedaría con que Daniel no ha pedido perdón, no ha intentado resarcir a la víctima. Seguimos en un proceso muy doloroso para la familia», ha reflexionado Ospina, quien se mantiene a la espera de la sentencia que se conocerá el jueves.