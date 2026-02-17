El Congreso recibe a los Reyes con una gran ovación en el homenaje a la Constitución

El Congreso de los Diputados ha ovacionado al Rey Felipe VI y la Reina Letizia en el acto institucional que se ha celebrado este martes en la Cámara Baja para conmemorar que la Constitución va a convertirse en la más longeva de la historia de nuestro país.

Todos los diputados han recibido en pie a los Reyes con un sonoro y largo aplauso que el jefe del Estado ha recibido con una sonrisa y una ligera reverencia.

Todos los partidos han acudido a este acto, a excepción de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, que ya anunciaron su ausencia porque, según ellos, «no hay nada qué celebrar».

La Constitución de 1978 va a convertirse en la más longeva de las nueve que ha tenido España en su historia, al superar en tiempo de vigencia a la de 1876, impulsada por el entonces presidente Antonio Cánovas del Castillo, que ostenta el récord de vigencia con 47 años y 73 días. Por ello, se ha organizado un homenaje en el hemiciclo presidido por los Reyes.

Muy diferente ha sido el recibimiento que ha tenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su llegada al Congreso, varios ciudadanos le han gritado desde la lejanía «¡vete, no te queremos!», «¡asesino!» y «¡vete a tomar por culo!».

Las protestas vertidas hacia Sánchez se han prolongado varios segundos, desde que el jefe del Ejecutivo se ha bajado del coche oficial y hasta su entrada en el Congreso, tras saludar a los presidentes del Congreso, Senado, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

El discurso del Rey Felipe VI

Felipe VI ha puesto en valor la Constitución de 1978 como una de las más longevas de la historia española, y tras situarla como referente para el resto de naciones del mundo, ha recordado que «la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla».

«No caigamos nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano. Tengamos visión y perspectiva. El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos», ha destacado.

Asimismo, el monarca ha señalado que «vivimos tiempos difíciles e inciertos que hacen aún más visibles las imperfecciones que tiene nuestro marco institucional y normativo».

Por su parte, la presidente del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha dado un mitin para ensalzar al Gobierno durante su discurso. «Somos una economía en constante crecimiento», ha manifestado.

«Somos un referente de progreso y de derechos a nivel internacional», ha dicho para, a continuación, añadir: las instituciones supranacionales «se hacen eco de los múltiples avances sociales y de una economía en constante crecimiento».