El Rey ante Sánchez en el Congreso: «La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla»

Felipe VI ha puesto en valor la Constitución de 1978 como una de las más longevas de la historia española. Tras colocarla como referente para el resto de naciones del mundo, el monarca, en un acto celebrado este martes en el Congreso al que ha asistido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que «la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla».

«No caigamos nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano», ha señalado el Rey desde un pequeño atril dispuesto en la tribuna de la Cámara Baja que acoge, habitualmente, la presidencia de la tercera autoridad del Estado que ocupa Francina Armengol.

Tras ser recibido previamente y junto a la reina Letizia con un emotivo aplauso, el monarca ha destacado que como nación debemos tener «visión y perspectiva». «El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos», ha pronunciado.

El monarca, que ha hecho un repaso por todos los hitos que ha alcanzado el país gracias a la imposición de la Constitución, ha reseñado que al celebrar ahora su longevidad -cumple ya 47 años-, el país debe tomar conciencia de su esencia. Misma que, ha asegurado, no debe quedar reducida «a la letra de la Carta Magna, sino que se extiende a todo el acervo constitucional: las leyes y las instituciones».

A su juicio, todos estos elementos deben obligar a los españoles a contribuir a su «respeto, defensa, desarrollo y fortalecimiento». «La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla», ha destacado el monarca. En este sentido, ha puesto en valor también que «el mayor homenaje» a la ley de leyes no debe tener lugar sólo en días en que se conmemore.

Para Felipe VI, el homenaje a la Carta Magna debe poder realizarse «todos los días, a todas horas: está en el esfuerzo, la entrega y el compromiso de millones de ciudadanos anónimos de nuestro país con su futuro colectivo, con España. Y ese, por encima de cualquier otra efeméride, es el auténtico motivo de celebración».

Reconocimiento a las víctimas de ETA

El Rey, tras poner en valor el papel esencial de la Constitución española, ha reseñado que el imaginario, en particular los nacidos a partir de la década de 1980, sea incapaz de llegar a imaginarse en la actualidad cómo sería una España sin los derechos ni las libertades que trajo consigo la instauración de la Carta Magna.

En este sentido, ha destacado incluso que «mo hace falta remitirse a tiempo remotos porque hoy, más allá de nuestras fronteras, y más allá de las fronteras de Europa, es esa la realidad para miles de millones de personas que viven a años luz de lo que significa un estado social y democrático de derecho». «Cuántos hombres y mujeres lo sacrifican casi todo para que su tierra arraigue el mismo espíritu, o parecido», ha asegurado. A su juicio, una tarea que «a algunos les cuesta incluso la vida».

El monarca, pocos minutos antes de terminar su discurso, ha levantado el aplauso vehemente de todos los presentes al recordar «a los que se dejaron la vida en el camino hacia la consolidación de nuestro régimen de libertades». En otras palabras, a las más de 850 víctimas de la banda terrorista ETA, cuyo brazo político, EH Bildu, es hoy uno de los principales avalistas del Gobierno del presidente socialista Sánchez.

En este sentido, el Felipe VI ha recordado que en apenas unos días se cumplan tres décadas «del día en el que, tras el asesinato por la banda terrorista ETA del profesor Francisco Tomás y Valiente, a quien recordamos el viernes pasado en la UAM -Universidad Autónoma de Madrid-, miles de españoles se lanzaron a las calles con las manos pintadas de blanco, como ya había hecho los estudiantes tras el atentado en el propio Campus de la universidad».

«Todas juntas, esas manos componían un inmenso «no»: un «no» a la violencia, un «no» al terror, un «no» a la barbarie. Y ahí estaba también la expresión de nuestro valores constitucionales», ha proseguido entre aplausos el monarca.