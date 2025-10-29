Condenado a casi dos años de cárcel un ex cargo del PSOE por amenazar y coaccionar a su ex pareja

El ex procurador del PSOE y ex concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Ángel Hernández, ha sido condenado a un año y nueve meses por amenazas y coacciones a ex pareja y por un atentado a la autoridad. El acusado, que militaba en las filas del partido de Pedro Sánchez, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Soria tras alcanzar este miércoles un acuerdo con la Fiscalía y la acusación.

En declaraciones tras conocerse la sentencia, Hernández ha asegurado tener «la conciencia tranquila» porque, según ha afirmado, no cometió «ningún delito». Una afirmación que contrasta con el hecho de que haya aceptado los cargos y la condena.

El ex procurador socialista ha justificado su decisión de asumir los delitos argumentando que lo hacía para «no exponer al circo mediático a la víctima», aunque no entrará en prisión al no contar con antecedentes penales.

El tribunal le ha impuesto nueve meses de cárcel por el delito de coacciones, seis por malos tratos y otros seis meses por atentado a la autoridad tras resistirse a su detención cuando fue arrestado en febrero de 2024.

Además de la pena de prisión, Ángel Hernández deberá indemnizar a dos funcionarios con un total de 3.727 euros (3.583 euros a uno de ellos y 144 al otro), asume una orden de alejamiento respeto a la víctima durante tres años, una multa de 540 euros y las costas del juicio. También está obligado a seguir un curso de violencia contra la mujer.

Los hechos que han llevado al ex cargo socialista ante la justicia se remontan a febrero de 2024, cuando fue detenido por, presuntamente, amenazar y aporrear la puerta de la casa de su pareja en Soria, quien es agente de la Policía Nacional.

Lejos de asumir su responsabilidad en ese momento, Hernández se resistió a ser detenido por la autoridad tras el incidente. Antes de ser trasladado a dependencias policiales tuvo que ser atendido en el Hospital de Soria por su estado de nerviosismo.

Tras el escándalo, el ya ex procurador y ex concejal dejó todos sus cargos en el PSOE, aunque el partido de Pedro Sánchez guardó un llamativo silencio sobre el caso.