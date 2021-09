Diferentes colectivos LGTBI habían convocado una manifestación este miércoles en la Puerta del Sol de Madrid para denunciar la brutal agresión homófoba a un joven en el barrio de Malasaña. Que el joven confesara que se la había inventado no amedrentó a los activistas y se concentraron para utilizar políticamente los delitos de odio y cargar contra Vox.

Un equipo de OKDIARIO se desplazó hasta la madrileña plaza para recoger los testimonios de primera mano de los manifestantes.

«Que se entere la ultraderecha que puebla el Congreso y en los medios de comunicación que vamos a por ellas, que ya esta bien, que no queremos más muertes, basta de discursos de odio, nos hemos cansado y tenemos muchísima rabia», denunciaron a gritos los organizadores de la manifestación frente a cientos de personas.

La agresión homófoba no existió. Pero aun así la izquierda y parte del colectivo LGTBI más radical siguen utilizándola para criminalizar a la derecha por su supuesto «discurso de odio». Denuncian que este caso no puede tapar que existen agresiones homófobas en España: «Nos matan, nos matan y aquí no pasa nada», dicen los manifestantes.

Durante la concentración, se escucharon gritos como «A Samuel lo mataron por ser maricón», recordando el sí asesinato homófobo del joven Samuel Liz en La Coruña, otras expresiones como «jueces y fiscales también son culpables» y también contra el líder de Vox, Santiago Abascal, a quien acusaban de «criminal».