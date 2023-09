Espoleados por los ánimos que le ha dado al independentismo la ley de amnistía que se ha puesto sobre la mesa, de la que ellos mismos se beneficiarían, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) se han lanzado a calentar el sexto aniversario del 1-O, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que condujo a la frustrada declaración de independencia liderada por Puigdemont. El separatismo violento quiere volver a tomar las calles y ya se ha fijado un objetivo: la Guardia Civil en Barcelona. Se están organizando para que su marcha de protesta del primero de octubre acabe rodeando la Comandancia de la Benemérita en la Ciudad Condal. El Instituto armado ya ha dado orden de reforzar la seguridad del recinto ese día.

Un «escenario de represión». Así consideran los CDR al cuartel de la Guardia Civil en Barcelona, situado en la Travessera de Gracia 291, lugar que en los últimos años se ha convertido en objetivo de los separatistas. Según han anunciado los propios CDR al presentar su calendario de protestas, a este cuartel han sido conducidos muchos de los independentistas violentos que han sido detenidos en el marco de diversas operaciones.

La antigua cárcel Modelo de Barcelona será el punto de partida de las movilizaciones programadas para el próximo 1 de octubre, día en el que se cumplen seis años del referéndum ilegal de independencia que el separatismo exige legitimar ahora con la ayuda del PSOE de Pedro Sánchez.

La antigua prisión barcelonesa fue reconvertida en centro cultural y es lugar de reunión habitual de muchos de estos colectivos separatistas. Sostienen que, al igual que esa vieja cárcel fue recuperada «para el pueblo», el cuartel de la Guardia Civil o las instalaciones militares que aún quedan en Barcelona son huellas de «dominación» del Estado español y deben seguir el mismo destino que la Modelo.

Seguridad reforzada frente a los CDR

Desde ese edificio, las columnas de CDR se dirigirán hacia el cuartel de la Guardia Civil para rodearlo. Se trata de un asedio que ya han realizado en el pasado. La convocatoria no ha pasado desapercibida para el personal de la Guardia Civil que presta servicio allí, y que admite a OKDIARIO que habrá un «refuerzo importante» de seguridad con efectivos desplazados desde otros puntos de la provincia. Se cuenta, también, con unidades especiales de la Benemérita; en concreto, efectivos del GRS 4 de Barcelona, cuya base está en San Andrés de la Barca, a unos 25 kilómetros de la Ciudad Condal.

También están advertidos de estos planes los servicios de información de Mossos, que contemplan el despliegue de unidades antidisturbios de la ARRO y la Brimo para asegurar el lugar.

Por otra parte, aunque no está anunciado, fuentes policiales admiten a OKDIARIO sus sospechas de que la Jefatura Superior de Policía Nacional también puede ser escenario de alguna protesta improvisada ese mismo día. Esa sede policial estça situada en la barcelonesa Vía Layetana y está cerca de la icónica plaza Urquinaona, donde tuvieron lugar las protestas más violentas tras la sentencia del 1-O que condenó a prisión a los cabecillas del golpe independentista, entre ellos el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC) y varios consejeros de Puigdemont, que al estar fugado no pudo ser juzgado en ese proceso seguido en el Tribunal Supremo.

«Comandos»

Los CDR, por otra parte, han hecho fuerza común con otros grupos y plataformas de igual tendencia política, como Desobediencia Civil, Frente Común contra la Represión, Motardos por la Independencia o los Comandos por la Independencia, también llamados comandos GAT, Grups d’Acció Territorial, amparados por la Assemblea Nacional Catalana.

Se espera, por tanto, que el 1-O se convierta en una auténtica demostración de fuerza por parte de estos colectivos, que ya protagonizaron escenas de gran violencia en el pasado, como las que se registraron tras la publicación de la sentencia que condenaba a prisión a los líderes del procés.