Cayetana retrata a Bolaños por «criminalizar a los jueces para gobernar sin el freno de la ley»

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, ha acusado este miércoles en la sesión de control del Congreso al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de «criminalizar a los jueces» con la voluntad de gobernar «sin el freno de la ley».

Álvarez de Toledo ha retratado al Gobierno de Pedro Sánchez y señalado particularmente al ministro Bolaños, al que ha deslizado que «puede acabar imputado» en relación a la citación del juez Peinado, quien le ha llamado a declarar por el caso Begoña Gómez. Además, la diputada popular también le ha recordado que la amnistía «no se aplicará» y que van a fracasar «por incompetentes».

Bolaños eludió la respuesta a una pregunta de Cayetana Álvarez de Toledo en la sesión de control del Congreso de los Diputados y la portavoz adjunta del Partido Popular contestó con contundencia al responsable de la cartera de Justicia. «Zapatero ha revelado que por encargo del Gobierno está negociando con Puigdemont el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña», le había adelantado previamente, pidiendo que en nombre del Ejecutivo reconociera las palabras del ex presidente.

A continuación, una batería de preguntas de Cayetana ha invadido a Bolaños. «¿Están pactando el reconocimiento de Cataluña como nación? ¿Forma parte de ese proceso la reciente cesión de las competencias en inmigración? ¿Va a haber más sesiones después del verano con los aranceles?», ha cuestionado, añadiendo que «todo esto lo ha contado su emisario Zapatero», de quien aseguraba que «debería estar proscrito de la vida pública por traficar con el sufrimiento de los presos políticos venezolanos»

«La amnistía no se aplicará. Lo impedirá la Justicia, el Supremo en España y el TJUE en Europa», ha afirmado Álvarez de Toledo, que ha retratado a Bolaños y señalado que no habrá aplicación «aunque disfracen el referéndum como consulta no vinculante» ni «aunque convierta las próximas elecciones en un plebiscito contra la monarquía parlamentaria». «Van a fracasar y también por incompetentes», añadía la diputada del PP.

Cayetana aprieta a Bolaños

El marcaje a Bolaños ha vivido un nuevo punto álgido en la comparecencia de Álvarez de Toledo cuando esta recordó al socialista que «Sánchez le encarga blindar a su mujer y el que acabo citado ante el juez es usted». «¿Dígame, va a llamar al juez Peinado prevaricador a la cara, facha con toga ultra del lawfare, como hace Trump?», le preguntaba la diputada del PP al ministro.

«El mismo manual populista con el mismo fin autoritario. Criminalizar a los jueces para gobernar sin el freno de la ley. Ayer le dio su tercer aviso a la presidenta del Supremo», ha zanjado Cayetana, no sin recordar en sus últimas palabras a Bolaños que «puede acabar imputado». «Si es así, no se inquiete. No haremos como ese gobierno que condena por ideología y absuelve por afinidad. Hasta el presunto ministro de Justicia tiene derecho a la presunción de inocencia», completaba la portavoz popular.