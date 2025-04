El juez cita a Murtra, presidente de Telefónica, como testigo en la investigación a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha citado a declarar en calidad de testigo al nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, para el próximo 28 de mayo. La investigación se centra en presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

El magistrado también ha llamado a declarar al empresario Rosauro Varo, quien forma parte de varios consejos de administración de la multinacional Telefónica, fijando su comparecencia para el 14 de mayo, también en calidad de testigo.

Estas citaciones se producen después de que varias acusaciones populares como HazteOir o Manos Limpias solicitaran al juez que llamara a declarar a seis personas que han ocupado cargos en Google e Indra. Entre los nombres propuestos figuraba precisamente Marc Murtra, expresidente de Indra y actual presidente ejecutivo de Telefónica, junto a otros directivos de ambas tecnológicas.

Las acusaciones argumentan que estas personas «desarrollaron los trabajos técnicos e institucionales» relacionados con el programa de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dirigida por Begoña Gómez. Según las investigaciones, la esposa del presidente se habría apropiado del software desarrollado en dicha cátedra.

Los nombres de estos directivos fueron aportados al juzgado el pasado 2 de abril por testigos que ya han declarado en la causa, como Fuencisla Clemares (ex directora de Google en España y Portugal), Ignacio Mataix (ex consejero delegado de Indra) y Cristina Ruiz (ex consejera delegada de Indra y ex consejera ejecutiva de Minsait).

Según documentación aportada anteriormente al juzgado, Google invirtió 110.000 euros en el software mencionado, mientras que Indra aportó 128.442 euros.

Por otro lado, el sindicato Manos Limpias, que ejerce como acusación popular en el caso, ha anunciado que solicitará al juez instructor que, como medida cautelar, retire el pasaporte a Begoña Gómez. Justifican esta petición alegando los «viajes constantes y dilatados» de la investigada al extranjero «sin justificar», y la «presunción» de que podría estar tramitando la doble nacionalidad en República Dominicana, país con el que España no tiene tratado de extradición. Según Manos Limpias, estas circunstancias suponen «un riesgo sobre la posibilidad de que Begoña Gómez pueda eludir la acción de la justicia».