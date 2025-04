El «coaching» para empresarios de Begoña Gómez en Ghana a 800 € persona: «Formemos un triángulo»

En enero de 2022, Begoña Gómez se reunió con el embajador de Ghana, Muhammad Adam, en calidad de «mujer del presidente». Unos días después, el 11 de febrero, el Africa Center que dirigía en el Instituto de Empresa (IE) firmó un acuerdo con la Ghana Enterprises Agency -la agencia gubernamental de emprendimiento- para impartir un taller de «liderazgo», por el cual el Instituto de Empresa (IE) recibiría 25.350 euros. Según el detalle de ese acuerdo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el IE cobraría hasta 800 euros por alumno en una formación de «coaching ejecutivo personalizado» dirigido a miembros de la agencia e impartido por una docente de la universidad. Este periódico ha accedido a una de las sesiones impartidas por el IE a los empresarios de Ghana.

El encuentro de Begoña Gómez con el embajador ghanés fue polémico. La propia embajada difundió una nota oficial en la que se informaba: «La esposa del presidente español, María Begoña Gómez Fernández, visitó al embajador Muhammad Adam en la Cancillería de la Embajada de Ghana para discutir posibles áreas de colaboración entre su oficina y la misión. La esposa del presidente, que también viaja con frecuencia a Ghana, ha expresado su deseo de llevar a cabo proyectos orientados a cuestiones de género y al empoderamiento de las mujeres ghanesas a través del espíritu empresarial».

Semanas después, el Africa Center envió una carta a la responsable de la Ghana Enterprices Agency para celebrar el acuerdo: «Es un placer para nosotros confirmar la colaboración», se destacaba en la misiva, en la que se exponían los objetivos de un programa de capacitación para miembros de la agencia», en cuestiones como liderazgo, para permitirles alcanzar «su máximo potencial». El programa, de coaching personalizado, iba dirigido a 26 empleados senior de la agencia, encargados después de aplicarlo en sus respectivos equipos. En la formación se instruía sobre «estilos de liderazgo» y su «impacto».

Además de este convenio, el IE firmó otro con el Ghana Scholarship Secretariat, la «institución del Gobierno de Ghana de apoyo al talento». Este acuerdo consistió en un «programa conjunto de hasta 9 becas al año». La aportación para el IE fue de 131.400 euros al año, «contribuyendo en concepto de reciprocidad la Fundación Instituto de Empresa con la cantidad de hasta 131.400 euros al año, desde fondos propios». «Africa Center no estuvo involucrado en la negociación», aclaró el Instituto de Empresa.

Pedro Sánchez y Ghana

Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno también se implicó en las relaciones con Ghana, país estratégico para las actividades privadas de su mujer.

En marzo de 2021, unos meses antes de que Gómez se reuniese con el embajador, Pedro Sánchez mantuvo un encuentro con el presidente ghanés, Nana Akufo-Addo, en la presentación del plan Foco África del Gobierno.

Sánchez elogió el potencial de África y su voluntad de cooperación, para «abordar la emergencia climática con ambición, combatir las crecientes desigualdades, y mejorar la resiliencia de los sistemas de salud y las sociedades frente a futuras pandemias».

«Estamos convencidos del potencial y las oportunidades que ofrece la importante transformación que atraviesa actualmente el continente africano», destacó el presidente socialista. Moncloa celebró la «gran sintonía» entre ambos dirigentes. «Se hace evidente en la buena imagen que este país tiene del nuestro, y de nuestro interés en aumentar la presencia efectiva en África occidental», enfatizó Sánchez.

En octubre de 2022, ya después de que Gómez abandonase el Africa Center para centrarse en la dirección de varios másters en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mujer de Sánchez generó la polémica al incorporarse a la comitiva oficial del presidente del Gobierno en una gira por Kenia y Sudáfrica, dos países muy vinculados a su actividad profesional.

Moncloa nunca aclaró la presencia de Begoña Gómez en aquel viaje. Incluso, a preguntas de OKDIARIO, respondió que no disponía de agenda al no haber sido «elegida por el pueblo». Cabe recordar que la mujer del presidente español no ocupa ningún cargo institucional.