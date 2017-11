Diez días de Puigdemont en Bélgica: 5 alojamientos distintos junto a sus amigos, sus escoltas y un mosso

Carles Puigdemont aterrizó en Bélgica en un vuelo desde Marsella (donde llegó en coche desde Barcelona) el pasado lunes 30 de octubre. Desde entonces, ha pasado sus días hasta en cinco alojamientos distintos para despistar a los medios de comunicación. En ellos, siempre ha estado bien arropado por dos escoltas belgas, su fiel amigo Matamala, el asesor del PDeCAT Aleix Sarri, un Mosso d’Esquadra y su abogado, Paul Bekaert.

Las primeras dos noches de Carles Puigdemont en Bruselas las pasó en el humilde hotel de tres estrellas Chambord, pese a que Jaume Matamala, con quien está pasando todos estos días, abonó la estancia de tres noches. Sin embargo, al ser descubierto por los medios de comunicación, rápidamente cambió de alojamiento, algo que estudió en el despacho de su abogado, a unos 80 kilómetros de Bruselas, en la región de Tielt.

Ahí, en el despacho-hogar de su abogado, decidió cuál sería su próximo destino: algún lugar cercano al famoso jardín botánico de Bruselas, en pleno centro de la capital belga. Este periódico ha intentando averiguar, sin éxito, cuál fue el paradero exacto del ex presidente de Cataluña entre el jueves 2 y el lunes 6 de noviembre, sin éxito. Pero sí ha podido confirmar que varios testigos vieron a Puigdemont paseando por el jardín botánico, siempre a horas intempestivas para intentar no ser reconocido. Próximo a esta zona, de hecho, se encuentra la comisaría en la que se entregó junto a sus ex consjeros, en rue Royale, 202.

Entre esos días, además, también pasó al menos un día completo junto a sus ex consejeros en el domicilio particular del asesor de Ramón Tremosa, eurodiputado del PDeCAT, Aleix Sarri, que se encuentra en un lugar próximo a Place Stephanie, una gran plaza rodeada de pisos y comercios. En definitiva, una zona noble de Bélgica.

Tras entregarse a la Policía local en la comisaría más próxima al jardín botánico, Carles Puigdemont cambió de nuevo de alojamiento, toda vez que tenía que vivir, ahora sí, junto a sus cuatro ex consejeros para que, en caso de ser reclamado por la Justicia belga, acudir todos conjuntamente.

Su nuevo ‘hogar’ se encuentra a una media hora de Bruselas, en una lujosa zona en la que todos los chalets son individuales, con un generoso jardín, y cuyo coste, desde luego, no ha de ser bajo.

Sus acompañantes

Carles Puigdemont no vaga sólo por Bruselas, lo hace junto a su fiel amigo Jaume Matamala, y junto a dos escoltas belgas, que OKDIARIO no ha podido aún averiguar si se han puesto directamente desde el Ejecutivo o si ha sido algo del grupo nacionalista Nieuw-Vlaamse Alliantie (en español, Alianza Neo-Flamenca, N-VA), toda vez que el propio ministro de Interior belga y también secretario de Estado de Inmigración, Theo Francken, forma parte del partido flamenco, que es, por cierto, el partido más votado del país.

Además de sus dos escoltas, un Mosso d’Esquadra de vacaciones acompaña también a Carles Puigdemont. El problema al que se enfrenta: que como cargo público de la Generalitat de Cataluña no debería ejercer como agente de seguridad, tal y como está haciendo. Por si hubiera dudas, el propio Mosso suele ir ataviado con un ‘pin’ del cuerpo autonómico policial de Cataluña. Precavido, desde luego, no está siendo.

Por último, no por ello menos importante, está el joven asesor del eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa, Aleix Sarri, que es quien está organizando la estancia y los eventos al ya ex presidente de la Generalitat de Cataluña, algo que demostró sin ir más lejos en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, donde se le vio en todo momento tras el escenario en el que se encontraban los cuatro ex consejeros y el golpista Puigdemont organizándolo todo. De hecho, según fuentes del Parlamento Europeo, Sarri apenas está pasando por su despacho de la Eurocámara.

Estas cinco personas, los dos escoltas belgas, el Mosso, Matamala y Aleix Sarri, son los que están ‘cuidando’ de Puigdemont en su exilio belga.