El presidente del PP, Pablo Casado, ha cargado con dureza contra el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha participado este domingo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de campaña electoral en León. «¡Váyase a Venezuela ya!», le ha espetado después de afearle tener la «poca vergüenza» de hacer campaña por el PSOE después de haber «arruinado España».

El líder de los populares ha criticado que Zapatero «ose hablar» del Partido Popular, como ha hecho en el acto de León, cuando él es «el comisionista de Maduro, el que hace negocios con un tirano que ha asesinado, según la ONU, a tres mil compatriotas venezolanos y el socio de un dictador que ha expulsado a tres millones de venezolanos de hambre».

«Señor Zapatero, ¡váyase a Venezuela ya, hombre!. Demasiado daño ha hecho usted a España. Qué vergüenza que venga este tipo a hablar del futuro de Castilla y León, que ha arruinado España, ha arruinado Castilla y León y está arruinando Venezuela», ha señalado durante su discurso en un acto de campaña en el que también ha participado el presidente de Castilla y León y candidato del PP a los comicios del próximo 13 de febrero, Alfonso Fernández Mañueco.

«Vergüenza le tenía que dar. ¡Qué personaje más nefasto, por Dios!», ha agregado antes de referirse a las palabras del ex presidente en las que se ha mofado del error del diputado del PP Alberto Casero que permitió que saliera adelante la reforma laboral el pasado jueves calificándolo de «gol en propia puerta».

«Y viene el señor Zapatero a decir que es que los goles en propia meta suben al marcador. Oiga, señor Zapatero, sobre todo cuando hay un árbitro y no se no se hacen zancadillas y no tienes al juez de línea a favor del partido que está gobernando el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que cree el ladrón que son todos su condición. Pues no, mire», ha manifestado, en referencia a la actuación de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

Sobre ese asunto, Casado ha acusado a Sánchez de «hacer trampas en el Parlamento» y «retorcer la soberanía nacional» para sacar adelante la reforma laboral después de que los dos diputados de UPN, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, votaran «en conciencia», contraviniendo el pacto al que había llegado su partido con el PSOE.

El líder del PP ha opinado que lo sucedido ha dado lugar a una «crisis institucional» como «nunca antes había sucedido, ni siquiera en época de los socialistas más manirrotos».