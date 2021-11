El candidato que Podemos quiere colar en el Tribunal de Cuentas y que ha sido su abogado en el caso Neurona y el caso Niñera, Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendívil Zorrilla, tiene su despacho en la misma sede que La Última Hora, el panfleto dirigido por Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, que los morados utilizan como aparato de propaganda.

OKDIARIO ha tenido acceso a la tarjeta de visita que repartió este miércoles el letrado Luis Antonio Ortiz en el Senado, donde se sometió a un examen de idoneidad de la Comisión de Nombramientos (antes de la votación en Pleno el próximo 16 de noviembre), y en dicha tarjeta aparece como dirección la calle Jorge Juan de Madrid, número 78 planta 3 letra C. Se trata del mismo piso que figura como domicilio social de La Última Hora en las últimas cuentas presentadas por esta publicación con la firma de su directora, Dina Bousselham. Estas cuentas del ejercicio 2020 fueron depositadas en el Registro Mercantil el pasado agosto.

Asimismo, el letrado Luis Antonio Ortiz representó a La Última Hora en un litigio a raíz de la demanda presentada en su contra por el medio balear Última Hora tras emplear un dominio web similar a esta cabecera. El nombre del despacho que aparece en su tarjeta de visita es Ortiz de Mendívil & Asociados Abogados. El edificio en que ubica pertenece a la Fundación Segundo Gil Dávila, según consta en la documentación del Registro de la Propiedad consultada por OKDIARIO.

La dirección calle Jorge Juan de Madrid, número 78 planta 3 letra C también ha sido utilizada por el Foro de abogados y abogadas de Izquierdas (FAI-RAD), una asociación próxima al Partido Comunista que tiene entre sus miembros al secretario general del PCE, diputado de Unidas Podemos en el Congreso y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago. En la formación morada consideran a Luis Antonio Ortiz una persona de la confianza de Santiago.

Tarjeta de visita de Luis Antonio de Padua Ortiz.

En su intervención este miércoles en la Comisión de Nombramientos del Senado, el candidato de Podemos al Tribunal de Cuentas silenció su relación con Podemos -ha sido abogado de su gerente, Rocío Val- y con su aparato de propaganda. Algo que sí fue denunciado por Vox al inicio de la sesión, que abandonó en señal de protesta ante lo que calificó como un «circo» del «bipartidismo».

Datos generales de ‘La Última Hora’ en sus últimas cuentas depositadas.

«Descarado»

«Nos traen al señor Luis Antonio de Padua, quien misteriosamente, no ha hecho público en su currículum que ha defendido los intereses de Podemos», señaló el senador de Vox José Manuel Marín en base a la exclusiva de OKDIARIO, añadiendo que este «ataque del Gobierno de coalición a las instituciones del Estado es bastante descarado», lanzó a PSOE y Podemos.

De igual modo, dirigiéndose a los senadores del Grupo Popular, Marín les espetó: «Son muy críticos con Vox por no enmendar unos Presupuestos que no tienen enmienda posible porque, tanto organismos nacionales como internacionales, no se los creen. ¿Hacen 2.400 enmiendas y no son capaces de investigar al señor De Padua? Caretas fuera, señorías del PP», apostilló.

Tras superar este miércoles el examen de idoneidad este miércoles en el Senado, el abogado de Podemos y los otros cinco candidatos al Tribunal de Cuentas por la Cámara alta tendrán que ser validados en una votación por el Pleno (con mayoría de tres quintos) la próxima semana.