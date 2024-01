La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado la ampliación del aeropuerto madrileño de Barajas, que este viernes ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A juicio de la líder de Sumar, esa decisión no formaba parte del pacto de Gobierno suscrito entre su formación y el PSOE. Además, ha reprochado al jefe del Ejecutivo que, a la vez que firma esta medida, dice descarbonizar la economía. «No se puede ser ecologista a ratos», ha espetado Díaz en la que es la primera bronca en el seno del Gobierno.

La titular de Trabajo se ha expresado este viernes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid. La política gallega ha valorado que el socialista «va en dirección contraria». A ojos de la líder de Sumar, es contradictorio que defienda la descarbonización de la economía a la vez que se aprueba ese proyecto.

Pedro Sánchez ha encumbrado la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como la «mayor inversión en la última década» en infraestructuras aeroportuarias. Se han destinado 2.400 millones de euros a este proyecto para ampliar la capacidad de la infraestructura en un 28%, lo que significaría aumentar la capacidad hasta los 90 millones de pasajeros para 2031.

«Esta ampliación está en la lógica del desarrollo económico del siglo XX y no del siglo XXI», ha censurado Díaz. A la vez ha recriminado al líder del Ejecutivo que no dedique tiempo a «garantizar el derecho a la movilidad del país, que tiene grandes deficiencias, como por ejemplo las de Extremadura, que no tiene ferrocarril».

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha exigido a Sánchez que «hay que ser coherentes» con lo que se defendió en la COP-28. En la Conferencia de las Partes se propuso cumplir con la reducción de emisiones de CO2, descarbonizar la economía e impedir el fomento del consumo de combustibles fósiles. «No se puede ser ecologista a ratos», ha censurado en relación con aquella cita.

«La discusión no va sobre si Barajas es o no un aeropuerto internacional, que lo es, sino sobre el derecho de movilidad que queremos», ha expuesto Yolanda Díaz sobre la medida anunciada por Pedro Sánchez.

«No es solo para hacerse fotos»

No es el único miembro de Sumar que se ha unido a las críticas contra el presidente del Gobierno por vanagloriarse de la ampliación del aeropuerto de Barajas. Íñigo Errejón, diputado de la formación de Yolanda Díaz, y escogido para relevar a Marta Lois como nuevo portavoz de Sumar, ha criticado en sus redes sociales que «es un despropósito económico y ecológico y supone regresar a modelos del pasado».

«El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales», ha expresado Errejón en relación con la cumbre de la COP-28 en la que se llegaron a acuerdos en materia de descarbonización.

El fundador de la formación Más País le ha recordado al Gobierno que el pacto de Gobierno iba en la dirección de «sustituir los vuelos cortos por el tren que vertebre el país no solo en forma radial, a descarbonizar la economía y a avanzar en la transición ecológica rápida».

La nueva ampliación del aeropuerto de Barajas es un despropósito económico y ecológico y supone regresar a modelos del pasado. En el acuerdo de Gobierno apuntamos a sustituir los vuelos cortos por el tren que vertebre el país no solo en forma radial, a descarbonizar la economía… — Íñigo Errejón (@ierrejon) January 26, 2024

Primera bronca del nuevo Gobierno

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha ironizado con el ataque que ha vertido Yolanda Díaz sobre la decisión de ampliar el aeropuerto de Barajas. «Quieren viajar a Buenos Aires o Hong Kong en tren», ha bromeado el político vallisoletano.

El titular de Transportes ha respondido al que será el nuevo portavoz de Sumar. «Íñigo quiere viajar a Buenos Aires o a Hong Kong en tren. Estamos en ello, pero de momento es un poco difícil», ha replicado sarcásticamente Puente en su perfil de redes.

Iñigo quiere viajar a Buenos Aires o a Hong Kong en tren. Estamos en ello, pero de momento es un poco difícil. https://t.co/I0i6VRlYc7 — Oscar Puente (@oscar_puente_) January 26, 2024

«Seña de identidad de España»

Pedro Sánchez ha optado por centrarse en las ventajas que aportará esta ampliación. El jefe del Ejecutivo ha detallado que convertirá al aeropuerto en «una seña de identidad de España en los próximos años». «Será el aeropuerto con más potencial de crecimiento de Europa», ha valorado el presidente del Gobierno.

El líder socialista ha considerado que este proyecto «trasciende» las fronteras de nuestro país e implicará un «fuerte crecimiento» tanto en lo relativo a la capacidad de la infraestructura como a las rutas del aeropuerto. Sánchez también ha subrayado la «generación de riqueza» que producirá, con la creación de miles de empleos directos.