No ha pasado ni una hora y Podemos y Sumar ya se han opuesto a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ampliar el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por 2.400 millones de euros. En opinión de los principales socios del presidente socialista, el proyecto «es un despropósito económico y ecológico» y supondrá más «contaminación y especulación». Una idea que, tal y como han comunicado los populares esta misma mañana, ha sido copiada al Ejecutivo de Mariano Rajoy, pues fue el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien lo propuso en abril de 2018.

No ha pasado ni una hora desde el anuncio del jefe del Ejecutivo realizado en un acto sobre sostenibilidad organizado or Turespaña en Fitur y sus socios han de Gobierno han aprovechado para reprocharle la propuesta de extender el aeródromo madrileño. La iniciativa podría convertirse en «la mayor inversión en la última década» en infraestructuras aeroportuarias en España, aunque ya fuera prevista por el último gobierno de los populares.

Así, el diputado de Sumar y futuro portavoz de la portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de «despropósito económico y ecológico» la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. En su opinión, supone «regresar a modelos del pasado».

Errejón ha recordado a Sánchez que el acuerdo de gobierno sellado entre PSOE y Sumar apuntaba a «sustituir vuelos cortos por el tren para vertebrar el país no solo en forma radial» -en realidad, prohibirlos-, así como a descarbonizar la economía y avanzar «rápido y con ambición» en la transición ecológica.

Crítica por ir a Davos en Falcon

El también líder de Más País ha aprovechado para arremeter contra el uso desmesurado que Sánchez realiza de su Falcon: «El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales», ha apuntalado. Fue muy sonado cómo otros líderes internacionales como el presidente de Argentina, Javier Milei, viajaron al encuentro del Foro Económico Mundial celebrado en la localidad sociedad en un avión comercial, mientras que Sánchez acudió en Falcon, a pesar de estar Madrid 10.000 kilómetros más cerca de Davos que Buenos Aires.

Por su parte, la portavoz de feminismos de Sumar, Elizabeth Duval, ha afirmado que «no tiene ningún sentido continuar con el Spain is Different y el turismo masivo como vocación». En opinión de la también miembro de la Ejecutiva provisional de la formación de Yolanda Díaz, «los tiempos exigen otra cosa. Lo que España necesita no son ampliaciones aeroportuarias, sino industrialización, transición ecológica y una transformación profunda del modelo económico».

Por su parte, la coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha expresado que este tipo de actuaciones suponen «más contaminación» y «especulación». También, ha arremetido contra el proyecto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por molestarle el «pelotazo», es decir, impacto económico; que el Gran Premio de España de Formula 1 supondrá para la economía de la región madrileña. Según Serra, es el «proyecto que supondrá más contaminación, especulación y desigualdad en Madrid» y cree que «el PP y el PSOE siempre de acuerdo en lo importante» y «es una irresponsabilidad que pagará la gente y el planeta».

La desocupada exministra de Igualdad, Irene Montero, ha apostillado con tono inórico -también en la red social X (antiguo Twitter) que «parece que hemos ido demasiado lejos con la transición ecológica también».

El dirigente del partido morado y exportavoz parlamentario, Pablo Echenique, tampoco ha podido reprimirse. En su opinión, la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, aparte del «brutal impacto ecológico» que supondrá ampliar unos de los aeropuertos más grandes del mundo, provoca sorpresa dado que el Gobierno despliega 2.400 millones para Barajas pero es «incapaz» de alojar en condiciones dignas a personas migrantes solicitantes que recalan en el aeródromo. «Ay, las prioridades», ha zanjado.

La lluvia de críticas se acumula a Pedro Sánchez. Su principal socio de Gobierno también manifestó hace pocos días su rechazo a la ampliación del Puerto de Valencia y Compromís, que forma parte del grupo parlamentario, ya avanzó que llevaría esta medida a los tribunales esta medida para que la Comisión Europa se pronunciase.

Puente, al rescate de Sánchez

Por su parte, el vilipendiado públicamente y ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha optado por ironizar sobre las críticas de Sumar a ampliar Barajas: «Íñigo quiere viajar a Buenos Aires o a Hong Kong en tren. Estamos en ello, pero de momento es un poco difícil».

En todo caso, con este cruce de críticas respecto a la propuesta de Sánchez de ampliar el aeropuerto madrileño, se pone de manifiesto la poca sintonía y coordinación existente entre las dos fuerzas que gobiernan España .