El candidato del PSOE previsto por el aparato del partido y por Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia, para sustituir al alcalde díscolo con el PSOE en la presidencia de la Comarca de Cariñena y sobre cuyo caso informó OKDIARIO, está denunciado por un desfase de 1,6 millones de euros de la Sociedad Municipal de Desarrollo de Aguarón, una pequeña localidad zaragozana.

Lucio Cucalón, el candidato oficialista del PSOE para tratar de detener las denuncias de José Luis Ansón, actual presidente de la Comarca de Cariñena, fue alcalde de su pueblo Aguarón y presidente de la Sociedad de Desarrollo Municipal de Aguarón. Durante su mandato como alcalde hubo un desfase de 1,6 millones de euros, aproximadamente, según la denuncia presentada por el actual alcalde del pueblo, Juan Carlos Bernal, del Partido Popular (PP) que ya estudia la Policía Judicial de Zaragoza.

La denuncia fue interpuesta el 14 de diciembre de 2021 ante la Policía Judicial de Zaragoza contra Lucio Cucalón, expresidente de la sociedad, y José Luis Murcia, exsecretario de la misma sociedad municipal. Cucalón es el actual portavoz socialista en la oposición. Se les acusa de «falsedad en documento mercantil», ya que en las cuentas de 2019 databan una partida de existencias de 1.125.740,13 euros «cuando las existencias de la sociedad, cuando sólo se conoce la titularidad de una parcela, cuyo valor se estima que no alcanza los 25.000 euros, lo que implica que hay una diferencia entre la realidad y las Cuentas Anuales de al menos 1.100.740,13 euros». Fuentes jurídicas explican a OKDIARIO que la denuncia se presentó ante Policía Judicial para que «sean ellos quienes presenten el informe ante el Juzgado de la zona pues llevará más peso que una investigación privada».

El PSOE aragonés pretende poner a Lucio Cucalón al frente de la Comarca de Cariñena en sustitución de José Luis Ansón, que tal y como ya informó OKDIARIO fue expulsado del PSOE por Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia, tras su negativa a retirar las denuncias interpuestas contra el anterior presidente de la Comarca, el diputado autonómico socialista Sergio Ortiz. Cucalón ya fue presidente de la Comarca durante dos legislaturas, entre los años 2007 y 2015.

El nuevo problema es que Cucalón, candidato del PSOE y de Bolaños, está denunciado por su gestión al frente de la Sociedad de Desarrollo de Aguarón, de donde fue alcalde durante 32 años, desde 1987 hasta 2019 cuando la coalición entre PP y la Chunta Aragonesista (Cha) lo mandó a la oposición.

Esta empresa de capital municipal fue inscrita en el Registro en diciembre de 2007 con la intención de comprar y desarrollar en unos terrenos a las afueras del pueblo un polígono industrial para ubicar un «puerto seco» entre Zaragoza y Madrid e incluso Zaragoza y Valencia, ya que la situación geográfica de Aguarón lo hace un lugar estratégico en las carreteras que unen Zaragoza y estas dos ciudades. La sociedad, de titularidad municipal al 100 por ciento, pidió tres créditos a otras tantas entidades bancarias, dos por valor de 550.000 euros y otro por 600.000 euros, es decir, 1.700.000 euros, unos años más tarde se pidieron otros 175.000 a otro banco. En el año 2009 la sociedad presentaba un activo de 2.039.609 euros según el Registro Mercantil. Pero la crisis económica y la falta de recursos dejó el proyecto inacabado y la sociedad quedó inactiva, pero no disuelta. Con el tiempo los bancos se echaron encima de la sociedad municipal en reclamación de los créditos y se subastaron bienes por valor de 508.565 euros, según el mismo Registro Mercantil.

En 2019 las elecciones municipales en Aguarón arrojaron un resultado de tres concejales para el PP, tres para el PSOE y uno para la Chunta Aragonesista (Cha) que pactó con el PP para repartirse el gobierno municipal durante los cuatro años de legislatura. En agosto de 2021 se hizo cargo del Ayuntamiento el candidato del PP, que se encontró que el municipio no podía recibir subvenciones oficiales en tanto la Sociedad de Desarrollo de Aguarón no presentase todas sus cuentas en la Cámara de Cuentas de Aragón. «En mayo de 2021 presentaron las cuentas de 2016, 2017, 2018 y 2019, pero sin las de 2020 no hacemos nada, no podemos conseguir subvenciones», explica el actual alcalde del municipio, Juan Carlos Bernal, a OKDIARIO.

Sin embargo, esas cuentas arrojaron un dato que provocó la denuncia ahora presentada y es el desfase de 1.125.740,13 euros, que los denunciantes calculan que ascenderán a 1,6 millones incluyendo intereses de demora. «He explicado en pleno que la denuncia no es por venganza a nadie, es porque cuando juré el cargo de alcalde lo hice en cumplimiento de la ley y tengo obligación de hacer cumplirla y con esa deuda no podemos mirar hacia otro lado, que se investigue y se depuren las responsabilidades que haya que depurar», explica Bernal, que es consejero de esta Sociedad de Desarrollo, «al igual que el resto de concejales a los que nos dijeron que era obligatorio ser consejeros, aunque luego nos enteramos de que cualquier vecino del pueblo podía serlo».

El agujero económico para Aguarón ahora es importante, ya que con apenas 700 habitantes tienen un presupuesto municipal anual de 700.000 euros, 1.000 euros por habitante, mientras que su deuda es de unos 2.500 euros por persona. «Eso a pesar de que cuando llegamos pagamos los 175.ooo euros que habían pedido en el último crédito, aunque no constaban en esas cuentas anuales preferimos pagar que seguir acumulando intereses de deuda», añade el actual alcalde Bernal.