Los ministros Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Diana Morant y Pilar Alegría formarán parte de la nueva Ejecutiva del PSOE. Serán, los cuatro, la cuota ministerial en Ferraz. Los elegidos por Pedro Sánchez, con el fin de impulsarles en sus territorios. Una declaración de intenciones del presidente de cara a futuras remodelaciones territoriales. Bolaños, al que han mencionado este sábado Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, se encamina a ser su sucesor. Rodríguez está llamada a liderar el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando Emiliano García-Page lo deje. De hecho, en Valencia, ya ha avisado que era «mi último congreso». Morant, en un máximo de seis años, debe sustituir a Ximo Puig al frente del PSPV y la Generalitat Valenciana, y Alegría, igual en dos años, a Javier Lambán en Aragón. Los catalanes Eva Granados, portavoz socialista en el Senado y el sindicalista Manuel García Salgado, hombre cercano al líder de la UGT Pepe Álvarez, serán la cuota catalana que podría sumar a un tercer representante.

Estos nombres se añaden a los de Adriana Lastra, que seguirá de vicesecretaria aunque sin tanta visibilidad como hasta ahora, y Santos Cerdán, que seguirá siendo el secretario de Organización, cargo que ocupó tras la dimisión de José Luis Ábalos. La número dos del gabinete del presidente en La Moncloa, Llanos Castellano, será la responsable del área institucional del partido y el leonés Javier Izquierdo el de estrategia electoral. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso, ocupará la secretaría de política municipal y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la de política autonómica, que cambia la denominación -hasta ahora era de política federal-. La dirigía Patxi López, que todo apunta que quedará fuera de la dirección.

Felipe Sicilia, nuevo portavoz

El diputado por Jaén Felipe Sicilia será el nuevo portavoz de la Ejecutiva Federal. Relevará en el cargo al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que anunció hace unos días que no seguía para ocupar la secretaría provincial del partido. El polémico socialista, a quien OKDIARIO le destapó las vacaciones en un yate de un proveedor del ayuntamiento que dirige, se despidió antes de que Sánchez le dijera que no contaba con él. Puente está visiblemente molesto con el presidente por no haberle tenido en cuenta en la última remodelación del Gobierno ni en la nueva Ejecutiva. Y según su entorno, no esconde ese enfado. Sicilia quiso ser secretario general del PSOE de Andalucía en las últimas primarias, pero Ferraz le convenció de desistir en favor de Juan Espadas, que será el presidente del Comité Federal. Ahora forma parte de su equipo y la dirección de Pedro Sánchez le recompensa con el papel de portavoz, con mucha visibilidad, que ya ha ido ganando en los últimos meses y que es de su agrado. Su nombre sonó también para sustituir a su íntima Lastra al frente del grupo socialista.