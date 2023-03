Bendodo sobre la líder feminista del PSOE en la cena previa a las prostitutas: «Es redondear el círculo»

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha denunciado este jueves que la actual secretaria de Igualdad del PSOE y diputada por León, Andrea Fernández, estuviera en la cena que tuvo lugar en octubre de 2020 en el restaurante Ramsés pagada por un empresario de la trama del caso Mediador, según ha revelado el conseguidor a OKDIARIO. Después de esa cena, hubo diputados socialistas que estuvieron también con prostitutas contratadas.

En rueda de prensa en Génova y a pregunta de OKDIARIO sobre la opinión del PP respecto al hecho de que en una cena organizada por esta trama, que contrataba prostitutas, estuviese, siempre según el mediador, la hoy secretaria de Igualdad del PSOE, Bendodo ha sido expresivo: «Aquí se puede redondear el círculo más, los dirigentes socialistas van a ir a la manifestación del 8M cuando muchos de ellos han participado en esta trama y han ido a prostíbulos, y en esas cenas, donde no sé lo que se hablaba, estaba la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, joder, joder, los hechos lo definen todo», ha manifestado.

«A los dirigentes socialistas se les debería caer la cara de vergüenza por asistir a cualquiera de esas manifestaciones» con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuando el PSOE está otra vez involucrado en asuntos relacionados con «corrupción, drogas y prostitución», ha recalcado Bendodo.

En este sentido, el dirigente popular ha criticado que el socialismo “ha vuelto a las andadas», repitiendo el mismo modus operandi del millonario caso fraudulento de los ERE de Andalucía: «La corrupción y gastarse el dinero de todos en droga y prostitución». «La trama socialista de Tito Berni es la vuelta al PSOE cortijero», ha apostillado.

Andrea Fernández, diputada y secretaria de Igualdad del PSOE.

Además, Bendodo ha censurado el «qué más da» del portavoz socialista Patxi López el pasado martes en el Congreso cuando fue preguntado por el nombre de los implicados en la trama. Ocho de esos diputados han sido desvelados este jueves por OKDIAIRO a partir de la confesión del mediador Marco Antonio Navarro, ex socio del ya ex parlamentario del PSOE Juan Bernando Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. «Qué más da lo que haga el PSOE. Ese es el socialismo de España», ha lamentado el coordinador general del PP y senador.

«Muchas X»

Asimismo, Bendodo ha emplazado a Sánchez a que rompa su silencio, ya que esta actitud «lo acabará devorando». De este modo, le ha emplazado a dar explicaciones y pedir perdón porque en esta trama corrupta «operaba muy cerquita de su escaño en el Congreso». «Hay muchas X por despejar», ha remarcado.

Bendodo también ha instado al jefe del Gobierno a que comparezca a petición propia en el Congreso y a que no cometa el mismo error que su partido con los ERE, cuando el PSOE intentó implicar al Gobierno del PP. «Que dé todas las explicaciones y si no lo hace, mal va, no hay caso que tape al de Tito Berni», ha sentenciado.

Comisión de investigación

En este contexto, el colaborador de Alberto Núñez Feijóo también ha preguntado a los ministros de Podemos y a la vicepresidenta Yolanda Díaz si estaban al tanto del «escándalo», si ha habido reuniones con la trama en sus ministerios, «si van a permitir que se tape todo esto» y si van a votar a favor de la comisión de investigación en el Congreso que han registrado los populares para su creación.

En la entrevista con OKDIARIO, Navarro señala a Andrea Fernández como una de las dirigentes socialistas presentes en la cena de la trama en el restaurante madrileño Ramsés. Precisamente, Fernández es secretaria de Igualdad del PSOE y pasa por ser el mayor ariete de su partido contra la prostitución. De hecho, en su día, llegó a asegurar públicamente que «uno de cada tres españoles paga por violar a una mujer», en referencia al consumo de prostitución.