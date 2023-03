El PP exige una comisión de investigación sobre la trama de ‘Tito Berni’ con «mujeres prostituidas»

El PP ha anunciado este miércoles el registro de solicitud de creación de una comisión de investigación para «dirimir responsabilidades políticas» sobre la trama del Tito Berni, un «caso de corrupción socialista lleno de mordidas, droga y mujeres prostituidas».

«Tenemos muy claro que es más necesario que nunca que se diriman responsabilidades políticas en este caso de corrupción socialista lleno de mordidas, droga y mujeres prostituidas. Estamos hablando de la utilización de un grupo parlamentario (el del PSOE) para delinquir, de instalaciones del Congreso para presuntamente delinquir y se tiene que conocer todo lo que ha pasado», ha remarcado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en rueda de prensa en Génova haciéndose eco de imágenes del sumario.

El PP de Alberto Núñez Feijóo reclama que la ciudadanía sepa en qué comisiones parlamentarias estaban los diputados que acudieron a cenas pagadas por la trama, qué capacidad tenían para incidir en leyes, y si han participado en reuniones que se hayan podido llevar a cabo en ministerios. En este sentido, los populares también han registrado una batería de iniciativas parlamentarias para conocer los «registros de entradas», así como las subvenciones o contratos otorgados a empresarios implicados.

«Es el momento de que el Congreso no mire hacia otro lado porque uno de los lugares donde actuaba esta trama era en las instalaciones del Grupo Parlamentario Socialista. Esto exige una investigación porque se está poniendo en duda la honorabilidad de los diputados. No hay ningún motivo para que no sea apoyada por el resto de partidos», ha declarado Gamarra.

«Más allá de las responsabilidades penales, están las responsabilidades políticas. El presidente del Grupo Parlamentario Socialista es Pedro Sánchez», ha incidido, instando a su homólogo Patxi López a que dé cuenta en esta comisión de investigación de la quincena de diputados del PSOE que acudieron a cenas pagadas por empresarios a cambio de favores en sus respectivas circunscripciones.

«Transparencia»

La número dos del PP ha reunido este miércoles en la sede del partido a sus grupos parlamentarios en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo con el objetivo de coordinar iniciativas y exigir «transparencia» al Gobierno de Pedro Sánchez por el caso Tito Berni, la trama de corrupción encabezada por el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni.

Esta reunión tiene lugar después de que el partido en Canarias, presidido por Manuel Domínguez, anunciara que se personará como acusación popular por este caso. Además, el Grupo Parlamentario en el Congreso ha impulsado una batería de iniciativas, como pedir las comparecencias de los ministros Nadia Calviño (Economía), José Manuel Albares (Exteriores), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa), al existir contratos bajo sospecha en estos departamentos. Además, uno de los implicados es el general jubilado Francisco Espinosa Navas, ahora mismo en prisión.

Una vez registrada la petición de creación de una comisión de investigación, el escrito deberá ser calificado por la Mesa, previsiblemente la semana próxima, y a la siguiente irá a al Junta de Portavoces, donde se debatirá su elevación a Pleno, donde la iniciativa requiere mayoría simple para que la comisión sea una realidad e inicio sus trabajos.