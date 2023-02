La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Partido Popular de promover «un golpe a la democracia» y al poder legislativo a través del «ala derecha» del Tribunal Constitucional. En este sentido, la líder podemita también ha afirmado que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, apoyado por sus brazos mediáticos y judiciales, está utilizando «mecanismos legales o ilegales» a su alcance para intentar tumbar al Gobierno de coalición PSOE-Podemos. «La derecha en España tiene un ADN profundamente antidemocrático», ha denunciado Belarra durante un acto de la formación morada en Valencia.

Ahora bien, el PP no ha sido el único partido atacado por la dirigente de extrema izquierda. Belarra también ha dicho que el PSOE, su socio de Gobierno, «es una fuerza conservadora» y que «le entra el miedo» ante los cambios. «Están proponiendo volver al Código Penal de la manada. Les pasó con el tope al gas. Les pasó con el salario mínimo interprofesional. Les pasó con la ley de familias», ha señalado.

Asimismo, la secretaria general de Podemos ha manifestado sorpresa por la nueva posición del PSOE en torno a la Ley del Sólo Sí es Sí. «Lo que yo no me esperaba y lo que no se esperaba la ministra de Igualdad es que en este caso el partido socialista fuera a proponer volver al Código Penal de la manada, volver al pasado, volver a la propuesta del Partido Popular».

En este contexto, OKDIARIO adelantaba que en la formación morada existe miedo a que su grupo parlamentario se rompa a escasos meses de las elecciones a cuenta de la proposición de Ley del PSOE para modificar la de Sólo Sí es Sí. Los podemitas incluso acusan a sus socios de haber roto la negociación para ahondar en la fractura que ya existe entre ellos y Díaz. Temen a que prácticamente la mitad de sus parlamentarios, los más cercanos a la vicepresidenta y que de facto ya trabajan para Sumar, apoyen la propuesta de los socialistas que Podemos rechaza.