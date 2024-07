Begoña Gómez utilizó a la ONCE para adaptar a los discapacitados ‘su’ web pagada por la Complutense

Begoña Gómez recurrió a la Fundación ONCE para adaptar la plataforma de su cátedra en Transformación Social Competitiva a personas con discapacidad. La Fundación ONCE firmó un convenio de colaboración por el cual se comprometía a «impulsar» la cátedra que la mujer de Pedro Sánchez dirige en la Universidad Complutense de Madrid, difundir su actividad y asegurar el «correcto funcionamiento de las herramientas desde el punto de vista de la accesibilidad», confirman fuentes de la organización. Desde la cátedra de Gómez se contactó con la Fundación ONCE para resolver «dudas técnicas» y «se iba a llevar a cabo un análisis más en profundidad».

Begoña Gómez utiliza el logo de la ONCE como reclamo para captar alumnos para su máster en Transformación Social Competitiva, que no se impartirá ya el próximo curso. Pese a que la Complutense ha retirado la titulación, la esposa del presidente socialista -imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios- sigue remitiendo el material promocional a los posibles alumnos interesados. Junto a la ONCE figuran como «colaboradoras» otras empresas relevantes, como Telefónica o Google.

Además, como ha ido revelando OKDIARIO, algunas de las instituciones y organismos que Gómez cita en este folleto han descartado su colaboración. Es el caso del Pacto Mundial de Naciones Unidas que, según un portavoz autorizado, no mantiene relación alguna con el máster. Su única colaboración se limitó a suministrar materiales formativos para las empresas, a través de un acuerdo suscrito con la Complutense. «Nuestra colaboración no es con el máster», precisaron desde este organismo de la ONU para la sostenibilidad empresarial.

También la Cámara de Comercio de España figura entre esos supuestos «colaboradores». Sin embargo, la corporación de derecho público -y amparada por el Ministerio de Economía- se desvincula de la actividad académica de Begoña Gómez. Fuentes solventes afirman que la colaboración finalizó el año pasado, sin que desde la Complutense ni la Cámara se haya decidido proceder a su renovación. Pese a ello, los nuevos folletos de promoción del máster de Gómez siguen incluyendo su logotipo en un lugar destacado.

Y lo mismo ocurre con empresas emblemáticas como Coca-Cola. La mujer de Sánchez utiliza, sin permiso, el logo de Coca-Cola Europacific Partners -empresa embotelladora filial de The Coca-Cola Company- como gancho en sus folletos promocionales. Según Gómez, la empresa confió en su máster para la formación de sus trabajadores, aunque fuentes de la compañía precisan que sólo lo cursó una empleada.

Polémica plataforma

Uno de los asuntos más polémicos que cercan a la mujer de Sánchez es el registro a su nombre en la Oficina de Patentes de una plataforma de «medición de impacto social y medioambiental» -Transforma TSC- que en realidad es propiedad de la Complutense. De hecho, esta plataforma -en cuyo desarrollo colaboraron empresas como Indra, Telefónica y Google- figura en el marco de actividades de la cátedra de Transformación Social Competitiva. Su finalidad es ayudar a las pequeñas y medianas empresas en el cumplimiento de la llamada Agenda 2030. La plataforma fue sufragada por la Universidad Complutense mediante un concurso público de 60.500 euros.

Según la adenda, la Fundación ONCE se comprometía a «impulsar la cátedra mediante la fórmula pro-bono, basándose en su red y experiencia» en el ámbito de la Transformación Social Competitiva; elaborar informes para «un mayor conocimiento e integración de la Transformación Social Competitiva en las organizaciones y la incorporación de la discapacidad en la agenda de la cátedra», difundir la labor de la cátedra en congresos, foros, eventos, plataformas, etc. y «compartir del modelo único del Grupo Social ONCE como caso de estudio mediante la participación en webinarios, congresos, etc. sobre diferentes temáticas y sectores», como «desigualdad de género, tercer sector, economía social, sector privado, economía circular, discapacidad, fondos de recuperación, accesibilidad, etc».

«Además, también impulsamos el correcto funcionamiento de las herramientas de la cátedra desde el punto de vista de accesibilidad, web, plataforma… etc. En esta línea, hemos participado en dos presentaciones haciendo referencia a nuestro modelo y actividad y hemos ayudado en la resolución de dudas, preguntas y referencias sobre lo social y la discapacidad que nos han hecho llegar», precisan fuentes de la organización.