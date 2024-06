Begoña Gómez usa sin permiso el logo de Coca-Cola para vender su máster: «Nunca nos pidió autorización»

Begoña Gómez decora el máster y la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirige en la Universidad Complutense de Madrid con un potente cartel de empresas, organizaciones e incluso entidades públicas sin otro fin que captar alumnos. Aunque la Complutense ha retirado este máster de la oferta para el próximo curso, la esposa del presidente del Gobierno sigue remitiendo a los interesados un folleto promocional de la titulación.

En el dosier, que se envía mediante correo electrónico a quien manifieste su interés en cursarlo, Gómez afirma que cuenta con el apoyo de empresas como Coca-Cola Europacific Partners. El logotipo de la emblemática firma multinacional figura en un apartado destacado, bajo el título «empresas que han creído en nosotros para formar profesionales». Fuentes de la compañía Coca-Cola Europacific Partners aclaran a OKDIARIO que desde la cátedra de Begoña Gómez nunca se pidió permiso para utilizar el logo en este material promocional y que su relación se limitó a que una de sus empleadas cursó el citado máster.

Coca-Cola Europacific Partners es una empresa embotelladora filial de The Coca-Cola Company, dedicada a la producción, distribución y comercialización de los productos de Coca-Cola para Europa Occidental. Fuentes de la empresa insisten en ese matiz, pues la firma que Begoña Gómez presenta, aunque el logotipo es el mismo, no corresponde a la matriz Coca-Cola, sino a esta asociada. No es la única empresa u organización a la que recurre Gómez para promocionar su título. En el folleto constan diversas firmas. Así, en el mismo apartado -el de las empresas que han adquirido el máster para algunos empleados- figura Cepsa, Iberdrola, Acciona, Tendam, Iberia o la empresa pública Correos, que lo compró para uno de sus trabajadores.

En otro apartado, el de los «colaboradores», Gómez cita otra batería de empresas, como Telefónica, Google, la Cámara de Comercio o el Pacto Mundial Red Española de Naciones Unidas.

La ONU se desmarca

OKDIARIO ya desveló que este organismo de la ONU no tenía relación alguna con el máster y que se limitó a suministrar materiales formativos para las empresas, a través de un acuerdo firmado con la Complutense.

«Nuestra colaboración no es con el máster», señalaron desde el Pacto Mundial de la ONU España a este periódico, «es con la Universidad». Según explicaron fuentes autorizadas, se trató de una «acción colaborativa» como «entidad líder en sostenibilidad empresarial» para compartir materiales con las empresas españolas, sin coste para ellas, a través de una plataforma.

Este periódico también reveló que la Cámara de Comercio no mantiene actualmente ninguna alianza con la cátedra.

Desde la corporación -de derecho público y amparada por el Ministerio de Economía- aseguran a OKDIARIO que la colaboración finalizó el año pasado, sin que desde la Complutense ni la Cámara se procediese a su renovación. Pese a ello, los nuevos folletos de promoción del máster de Gómez siguen incluyendo su logotipo en un lugar destacado.

Begoña Gómez ante el juez

En principio, el máster en Transformación Social Competitiva no se ofertará el próximo curso, al ser retirado en pleno escándalo por la imputación de Gómez.

El juez mantiene para el 5 de julio la declaración de la mujer del líder del PSOE como imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y la Fiscalía Europea ha asumido parte de la investigación, ya que los contratos adjudicados por Red.es a su socio Carlos Barrabés -tras las cartas de recomendación firmadas por Gómez- estaban financiados con fondos europeos. El importe de esos contratos superaba los 10 millones.

«Esta formación es más que un máster en sostenibilidad, es un máster de formulación estratégica para conseguir un mundo mejor, más justo y donde nadie se quede atrás, tal y como promueve la Organización de Naciones Unidas», destaca Begoña Gómez en el folleto promocional del título, que encabeza una declaración del secretario general de la ONU, António Guterres.

«Como parte de la Academia», señala la esposa de Sánchez en el dossier, «tenemos la responsabilidad de formar a los profesionales del presente y del futuro de manera que tomen conciencia de que hay otras formas de hacer las cosas teniendo en cuenta el impacto social, medioambiental y las organizaciones».