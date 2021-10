La directora de la cátedra ‘fake’ de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Begoña Gómez, ha afirmado en una charla organizada por Red Eléctrica en el Museo Reina Sofía que «si bien es legítimo obtener beneficios y que económicamente sea sostenible la compañía, hoy no se entiende si no se incluyen vectores que tienen que ver con el ecologismo». La mujer de Pedro Sánchez, que llegó a incluir en su currículum una licenciatura universitaria que no tiene, se permite aleccionar a empresas españolas asfixiadas por los impuestos que impone su marido.

En su intervención, Gómez ha asegurado con su habitual palabrería hueca y fofa que es «importante» impulsar la transformación social en las empresas y ha destacado la «capacidad tractora» que tienen para llegar a toda la sociedad. Así, ha puesto de relieve que esa transformación social «es una oportunidad económica porque es la manera que tienen las empresas de diferenciarse y de obtener esa ventaja competitiva».

«Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que ayudar, tenemos que complementar, de alguna manera mentorizar para que las empresas puedan aterrizar esa transformación social y esa transformación ecológica», ha subrayado Gómez durante su participación este viernes en la mesa redonda Contribución de las empresas al futuro sostenible, celebrada en el marco de las Jornadas de Sostenibilidad 2021, organizadas por Red Eléctrica de España.

En este punto, Gómez ha puesto de manifiesto que la UCM que en los últimos años se aboga por que las empresas aterricen los Objetivos de Desarrollo Sostenible o por que sean «suficientemente atractivas para que la inversión de impacto» se fije en ellas, y ha matizado que hay muchas compañías que desconocen cómo llevarlo a cabo.

Es ahí, según ha especificado, donde la Cátedra de Transformación Social Competitiva diseña «todo un proceso en el que las empresas se pueden fijar, tanto grandes como pequeñas, para poder integrar todo lo que son las variables de impacto social y ecológico».

Respecto a los puntos más importantes para acelerar esta transformación, Gómez ha destacado la profesionalización; las métricas para lo cual es necesario «una plataforma de medición recurrente» y que «se adapte a los modelos económicos que hay en España» a la que grandes y pequeñas empresas se puedan adherir. «Si no podemos medir el impacto, realmente no tendremos una proyección a largo plazo de sostenibilidad con impacto social y ecológico», ha avisado.

Begoña Gómez ha dicho que «es muy importante que las grandes empresas estén acelerando también estos procesos», así como «promover una financiación en alianzas público-privadas». «Necesitamos también bonos sociales», ha declarado, al tiempo que ha abogado por las alianzas con el Tercer Sector.

Preguntada por las claves para aprovechar con eficiencia los Fondo de Recuperación Next Generation de la Unión Europea, Begoña Gómez ha declarado que «vienen a premiar, en el fondo, ese esfuerzo que tienen que hacer las compañías para generar ese impacto social».

«Los fondos Next son un acelerador, donde la transición ecológica y la transición digital son un medio para cuidar la casa en la que todos vivimos que no deja de ser el planeta. Al final, es un medio para un fin que son las personas y el planeta», ha recalcado Begoña Gómez.