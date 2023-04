«Las afirmaciones vertidas en Twitter (…) constituyen una grave quiebra del respeto que merece la institución». En estos términos se ha dirigido Meritxell Batet, presidenta del Congreso, a un grupo de diputados populares a través de una carta que ha redactado el propio jefe de Gabinete de la socialista. Batet no ha dudado en señalar y en abroncar, en el escrito, a estos dos parlamentarios del PP que se mostraron críticos con su gestión en redes sociales.

«Espero que esta precisión le permita rectificar sus afirmaciones y no mantener, con conocimiento de su falsedad o con un claro desprecio hacia la verdad, imputaciones graves a la presidencia del Congreso de los Diputados». De esta manera, Batet ha instado a los miembros de la oposición críticos con su actividad a que eliminen dichos mensajes de las redes sociales.

Lo que tiene que hacer la Presidenta del Congreso es no enviar mediadores para amedrentarnos a los diputados del PP y ser transparente y colaborar con la justicia.

Es inadmisible lo que están haciendo para tapar al diputado Tito Berni y la corrupción del PSOE.

No me callarán!! pic.twitter.com/bBzGsmjpzL

— Ana Vázquez Blanco (@anadebande) April 14, 2023