Las bases de Junts ratifican con un 86,98% la decisión de romper con Sánchez

Un 86,98% de la militancia de Junts ha ratificado la decisión de la dirección de la formación independentista de romper con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y con el PSOE. La consulta interna a las bases partido tras la medida anunciada por Carles Puigdemont, líder de Junts, ha dado su apoyo de forma abrumadora a lo decidido por la cúpula independentista.

Junts ha informado en un comunicado este jueves que, además del casi 87% a favor de retirar el apoyo al Gobierno, un 10,22% de las bases han votado en contra del acuerdo y un 2,8% lo ha hecho en blanco. La participación ha sido del 66,29%.

«¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?», ha sido la pregunta a la que han contestado las bases de Junts. Puigdemont anunció este lunes que la formación que dirige había tomado la decisión de retirar su apoyo a Sánchez y al PSOE. «No es un proyecto político que tenga por vocación la estabilidad española», dijo el líder independentista el pasado lunes.

Junts ha defendido la decisión de celebrar una consulta a las bases porque fue la militancia la que validó en su momento el pacto de investidura para hacer presidente a Pedro Sánchez en 2023, el acuerdo de Bruselas. «No gozamos de la confianza política suficiente», dijo Puigdemont el lunes. El líder de la formación independentista criticó que un pacto en el que «no se pueden ejecutar la mayoría de los acuerdos, es un pacto roto».

La reunión de la cúpula del partido decidió el pasado lunes, en una reunión en Perpiñán, Francia, que era hora de romper con el Gobierno, peso a los intentos socialistas de los últimos días para que los de Puigdemont dieran marcha atrás. «El PSOE ha menospreciado los avisos que les hemos dado durante estos 22 meses y 19 encuentros en Suiza», dijo el ex presidente de la Generalitat.