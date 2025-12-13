Ibiza acaba con uno de los peores puntos negros de sus carreteras: 72 accidentes con heridos en 15 años

Ibiza acaba con uno de los peores puntos negros de sus carreteras: 72 accidentes en 15 años tal y como esta mañana ha recordado l presidente del Consell de Ibiza. Vicent Marí, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra de las obras de acondicionamiento del cruce conocido como de los Caçadors, la intersección entre las carreteras EI-200, EI-300 y EI-631 (Santa Eulària, Sant Joan y Sant Joan).

Marí ha recordado el fatídico balance de este cruce en cuanto a siniestros, puesto que en los últimos 15 años, ha habido 72 accidentes con heridos, de los que 13 resultaron muy graves y, accidentes como el de 2016, con una víctima mortal.

«Creo que queda fuera de toda duda la necesidad de esta obra» ha indicado Marí quien ha aprovechado para dar las gracias a todas las administraciones implicadas, Gobierno y ayuntamientos, a todos los técnicos del departamento de Red viaria del Consell, al estudio redactor del proyecto ya la empresa constructora, que todos han trabajado «para hacer realidad esta obra» que dará solución a un punto crítico.

Marí ha concluido asegurando que esta rotonda estuvo considerada como la mejor opción a nivel técnico para solucionar los problemas de este cruce y una vez terminada «no sólo se mejorará la fluidez del tráfico si no también se reducirá el tiempo de desplazamientos y aumentará la seguridad vial».

El presidente ha dado las gracias a los vecinos y usuarios de este cruce por su paciencia «porque todas las obras conllevan molestias pero es por un bien común, de mejorar la seguridad vial de todos».

Esta obra, con un coste de 8.025.876 euros (IVA incluido) ha sido adjudicada a OHLA (Obrascón Huarte Lain SA) con dirección de obra de Gradual Ingenieros S.L. y cuenta con financiación parcial a cargo del Fondo de Insularidad.

La primera fase de la obra se inició el pasado 15 de octubre con los trabajos técnicos topográficos, ensayos geotécnicos, sondeos arqueológicos, trámites de servicios afectados, etcétera.

Ahora, en un plazo previsto de 12 meses, se ejecutará la glorieta a nivel así como el ramal directo desde la carretera de Santa Eulalia a la de Sant Joan, y el camino de servicio de acceso a las propiedades cercanas.