Muere un motorista de 46 años tras sufrir una caída casual en la carretera del aeropuerto de Ibiza

Las carreteras de las islas se cobran una nueva víctima mortal. Un motorista de 46 años de edad perdió la vida este pasado viernes después de resultar gravemente herido tras sufrir una caída casual mientras circulaba por la carretera que conecta el aeropuerto de Ibiza con el municipio de Sant Josep. La víctima, un ciudadano español, fue trasladada en estado crítico a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde finalmente falleció horas después pese a los esfuerzos de los equipos sanitarios.

El accidente se produjo en torno a las 11.48 horas, momento en el que se activó un amplio dispositivo de emergencias debido a la gravedad del suceso. Hasta el lugar se desplazaron varias ambulancias del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061) y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que se hicieron cargo de la regulación de la circulación y de la investigación del trágico suceso.

Según la información médica, el motorista presentaba lesiones de extrema gravedad como consecuencia de la caída. En concreto, sufría un traumatismo craneoencefálico grave, un traumatismo torácico severo con neumotórax izquierdo, así como un politraumatismo generalizado. Durante la asistencia sanitaria inicial llegó a presentar una parada cardiorrespiratoria, lo que obligó a activar el código de politraumatismo grave.

Los equipos de emergencias realizaron maniobras de reanimación y estabilización en el mismo lugar del accidente, logrando recuperar al herido antes de proceder a su evacuación. Una vez estabilizado, fue trasladado con carácter urgente a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde quedó ingresado. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, el motorista falleció pocas horas después a causa de la gravedad de las lesiones sufridas.

La carretera del aeropuerto de Ibiza volvió a convertirse así en escenario de un grave accidente de tráfico, una vía con una elevada intensidad de circulación, especialmente en determinadas franjas horarias. Las circunstancias exactas de la caída están siendo analizadas por la Guardia Civil, si bien en un primer momento se ha apuntado a una caída casual, sin que se haya informado de la implicación de otros vehículos.

Este trágico suceso no fue el único accidente de motocicleta registrado en la isla durante la jornada del viernes. Ese mismo día, una joven de 28 años resultó gravemente herida tras sufrir una caída mientras circulaba con su moto por la carretera que une Sant Miquel con Santa Gertrudis. Según informaron desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera, la mujer fue trasladada al hospital Can Misses, donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico.

La sucesión de accidentes de motoristas en una sola jornada vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de este colectivo en la red viaria de la isla y en la necesidad de extremar las precauciones al volante, especialmente en carreteras interurbanas. Los servicios de emergencia insisten en la importancia del uso adecuado del equipamiento de protección y en mantener una conducción prudente para reducir el riesgo de consecuencias fatales en caso de accidente.