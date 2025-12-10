Ibiza retira el acceso al transporte a los inmigrantes sin DNI: «Debe ser para los que pagan impuestos»

La oposición socialista en el Consell de Ibiza se ha echado las manos a la cabeza al conocer la decisión del presidente del Consell, Vicent Martí (PP) de dejar sin tarjeta de transporte a los inmigrantes que no dispongan de Documento Nacional de Identidad (DNI). Una medida de inmediata aplicación y que es «injusta y discriminatoria» para los socialistas ibicencos.

El PSOE en el Consell de Ibiza ha denunciado públicamente este martes la decisión de la institución de retirar el acceso al transporte público gratuito a las personas empadronadas en Ibiza que no dispongan de DNI o NIE.

En rueda de prensa, la portavoz socialista Elena López ha señalado que «el mensaje es claro: si no tienes papeles, no tienes derecho al bus», una medida «injusta y profundamente discriminatoria», según ha insistido.

López ha remarcado que las personas afectadas están empadronadas legalmente y «pagan IVA en cada compra, un alquiler» y «contribuyen cada día a la economía de esta Isla».

Además, en referencia a las declaraciones del presidente del Consell, Vicent Marí, quien considera que ha justificado la medida argumentando que el transporte gratuito debe ser para «personas legalmente establecidas que pagan impuestos», la portavoz socialista ha dicho que estas manifestaciones «son absolutamente inaceptables».

Según López, Marí castiga a los migrantes, una decisión que no se lleva a cabo ni en lugares donde gobierna PP y Vox.

El PSOE ha reiterado que les parece «terriblemente injusto y cruel» y ha recordado que el PP ya cometió un «grave error» cuando retiró la tarjeta sanitaria a este colectivo, una medida que el PP de Marga Prohens «no se ha atrevido a repetir».

Desde el PSOE han exigido la retirada inmediata de la medida y que se regrese al sistema anterior, asegurando que no pueden permitir que la tarjeta de bus sea una herramienta de control migratorio.