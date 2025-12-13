Estas son las compañías ganadoras de los Premios Andalucía TRADE

Las empresas Dcoop, Pilatus Aircraft Ibérica, Acesur, Biorizon Biotech, Cobiomic Bioscience y DHV Technology, han sido elegidas ganadoras de la Iª Edición de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza 2025 por el jurado regional de estos galardones organizados por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía TRADE.

La entrega de los premios tendrá lugar a primeros de 2026 en el Teatro Central de Sevilla, en un acto que pondrá en valor el objeto de los mismos: impulsar el reconocimiento de las empresas andaluzas y la importancia de su labor en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

Los ganadores han sido elegidos por el jurado regional de entre los 47 finalistas provinciales designados previamente por los jurados celebrados en cada una de las ocho provincias el pasado mes de noviembre, a partir de las 300 empresas de todos los sectores, tamaños y localizaciones que presentaron previamente su candidatura a una de las seis categorías que contemplan los premios, requisito indispensable para concurrir: Innovación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo Industrial, Startups, Desarrollo Internacional, Invest in Andalucía y Trayectoria Empresarial.

La reunión del jurado regional, celebrada ayer en la sede de Andalucía TRADE, fue presidida por la viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez; y contó con la participación del secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Luis Fernández-Palacios; la directora general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Mercedes León; la multinacional sevillana Persan, Concha Yoldi; el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado; el secretario general de Economía, José Manuel Alba; y el director general de Andalucía TRADE, Antonio Castro.

Estos premios, promovidos desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y cofinanciados con Feder, son de carácter bienal, carecen de dotación económica y su organización la desarrolla Andalucía TRADE, con la especial colaboración de las Delegaciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en las ocho provincias; las respectivas Cámaras de Comercio y el Consejo Andaluz de Cámaras; y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Ganadores en seis categorías

Por categorías, la elegida en ´Innovación y Transferencia de Conocimiento´, ha sido Biorizon Biotech, de Almería; en la de `Desarrollo Industrial´, Acesur (Aceites del Sur-Coosur) de Jaén; en ´Startups´, Cobiomic Bioscience de la provincia de Córdoba; en `Desarrollo Internacional´, la empresa DHV Technology, de Málaga; en la de ´Invest in Andalucía´, la firma Pilatus Aircraft Ibérica (Sevilla); y en ´Trayectoria Empresarial´, Dcoop, de Málaga.

La categoría de ‘Innovación y Transferencia de Conocimiento’ reconoce a las empresas que destacan por su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras en los últimos cinco años. La galardonada ha sido Biorizon Biotech, de Almería: multinacional biotecnológica pionera mundial en el desarrollo de productos bioestimulantes y bioplaguicidas a partir de microalgas, bacterias y extractos vegetales. Impulsando la agricultura sostenible, la firma ha reforzado su apuesta por la I+D+i, a través de su estratégica Cátedra de Agricultura Regenerativa 4.0 en la Universidad de Almería.

La modalidad de ‘Desarrollo Industrial´, en la que ha sido seleccionada Acesur (Aceites del Sur-Coosur), de Jaén, premia a aquella firma que haya destacado por su contribución al crecimiento y fortalecimiento del sector industrial. Presentada por la provincia de Jaén, Acesur tiene también gran implantación y actividad en Sevilla. Líder en envasado de aceite de oliva en España, esta compañía une tradición con innovación, escala industrial con sostenibilidad, y una estrategia global con un fuerte tejido productivo local que la convierte en imagen de liderazgo del sector oleícola andaluz en España y el mundo, capaz de anticiparse al mercado y liderar proyectos de gran relevancia.

Startup y Desarrollo Internacional

La categoría `Startups´ ha recaído en la cordobesa Cobiomic Bioscience, como firma innovadora y prometedora que, con su visión y audacia, han logrado destacar en sus primeros años de actividad. La empresa está especializada en transformar la investigación biomédica en soluciones clínicas innovadoras, consolidándose como un referente en medicina personalizada y biotecnología avanzada. Como spin-off de la Universidad de Córdoba y del IMIBIC, la compañía desarrolla herramientas diagnósticas integrando inteligencia artificial y colabora con más de 65 instituciones nacionales e internacionales.

En la modalidad de `Desarrollo Internacional, que premia a empresas que han destacado en su proceso de expansión y consolidación en mercados internacionales, ha sido designada la compañía DHV Technology (DHV Tecnología Espacial Avanzada Malagueña). Con sede en Málaga, esta compañía es uno de los mayores referentes europeos en tecnología espacial desde Andalucía, exportando paneles solares y subsistemas de potencia a más de 40 países y participando en misiones con organismos de primer nivel, como la NASA y la ESA. Su capacidad para competir y su presencia global la han convertido en un motor de proyección en el mundo para la industria andaluza.

Invest in Andalucía y Trayectoria Empresarial

En la categoría de ‘Invest in Andalucía´ ha sido elegida ganadora la compañía Pilatus Aircraft Ibérica. Esta categoría reconoce a empresas extranjeras que han realizado inversiones significativas en Andalucía, contribuyendo al desarrollo económico local. La multinacional suiza Pilatus ha establecido en la provincia de Sevilla su primera planta de fabricación de subcomponentes fuera de Suiza, con una inversión superior a 100 millones de euros. La compañía producirá piezas clave para los modelos PC-12 y PC-24 en un centro avanzado y sostenible, convirtiendo a Andalucía en la única región de España que cuenta con dos grandes fabricantes de aviones.

Finalmente, la modalidad de `Trayectoria empresarial´ ha recaído en Dcoop S.C.A. de Málaga. Este galardón homenajea la labor de empresarios, empresarias o empresas que han demostrado una trayectoria ejemplar a lo largo de los años, consolidándose como referentes en su sector. Se reconoce así su visión estratégica, capacidad de adaptación, innovación constante y compromiso con la excelencia.

Dcoop es un referente del cooperativismo agroalimentario en Andalucía y España. Desde su creación, ha integrado a más de 200 entidades y 75.000 agricultores y ganaderos, evolucionando desde la venta a granel hacia la industrialización. Su capacidad de innovación y adaptación al mercado global se refleja en inversiones anuales de 20 millones de euros en tecnología e inteligencia artificial. La firma sustenta cerca de 1.000 empleos directos y miles de indirectos, una facturación de 1.555 millones de euros en 2024 y presencia en 80 países, lo que representa un pilar esencial del tejido agroalimentario malagueño y español.

Patio de los Leones de la Alhambra

Los premios Andalucía TRADE a la Empresa Andaluza son honoríficos y carecen de dotación económica, aunque tanto las empresas finalistas provinciales como las regionales se benefician de las acciones de comunicación que organiza Andalucía TRADE para darles valor. Además, las empresas galardonadas pueden usar la leyenda Finalista o Ganadora de los premios Andalucia TRADE. Igualmente, las finalistas recibirán un diploma conmemorativo y las ganadoras, una estatuilla réplica de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, realizada en mármol de Macael por la empresa Cuéllar Stone, como símbolo de un monumento que tanto ha dado a conocer Andalucía en el mundo.

Los objetivos del Premio se encuentran plenamente relacionados con el Programa Andalucía FEDER 2021-2027 que, en el ámbito del Objetivo Político 1 “Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional”.