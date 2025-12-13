Fiesta y confeti para celebrar la puesta en libertad de ‘El Vito’, el rey del narcotráfico en Son Banya

Como si se tratara de la llegada de una estrella internacional al aeropuerto, decenas de familiares, amigos y admiradores de José Vega Amaya, conocido en los callejones de Son Banya como El Vito, se congregaron a las puertas de la prisión de Palma para celebrar por todo lo alto su salida de la cárcel. Entre confeti, aplausos ensordecedores, abrazos emocionados y vítores que retumbaron en la fría mañana, se festejó la decisión judicial que le concedía la libertad provisional con fianza, en un espectáculo que parecía más un concierto que un trámite judicial.

Juan Vega Amaya, catalogado por las fuerzas de seguridad como uno de los narcotraficantes emergentes más poderosos y carismáticos del poblado chabolista. La libertad provisional le fue otorgada bajo el pago de una fianza de 15.000 euros, con la obligación de entregar su pasaporte y la prohibición de abandonar el país. La decisión judicial establece que deberá comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, y cuantas veces sea requerido, comprometiéndose además a notificar cualquier cambio de domicilio, bajo apercibimiento de que el incumplimiento podría revertir la resolución.

El regreso de El Vito a su barrio natal de Son Banya se vivió como un auténtico espectáculo navideño y vecinos presenciando un momento que más parecía sacado de un anuncio de turrones El Almendro que de la dura realidad del crimen organizado. Su salida coincide con la operación Enroque Manso Bal, dirigida por Stefan Milojevic, en la que El Vito estaba imputado de forma provisional, sumando tensión y expectativas sobre su próxima aparición en los focos mediáticos y policiales.

El carisma, la extravagancia y el aura de peligro de El Vito no tienen límites. Su historia parece sacada de una película de acción: coches de lujo que deslumbran, dinero a raudales, fiestas interminables y una capacidad innata para mantenerse siempre en el centro de atención. No es casualidad que también se convirtiera en una estrella del TikTok, donde compartía vídeos mostrando fajos de billetes de 50 euros y presumía de sus coches de alta gama, ganando miles de seguidores y consolidando su imagen de narco con estilo propio.

Nacido el 25 de marzo de 2001, Juan Vega Amaya, aunque joven, ha logrado labrarse la reputación de ser el rey indiscutible del pequeño imperio de Son Banya y uno de los narcotraficantes más notorios de Baleares. Su regreso a las calles no solo lo coloca de nuevo bajo la lupa de la policía, sino que también confirma que su vida seguirá siendo un espectáculo constante, entre el brillo del lujo y la sombra del crimen, con una audiencia ávida de cada movimiento que realice. El Vito ha vuelto, y lo ha hecho con la fuerza y la ostentación que caracterizan a los grandes protagonistas de la escena musica aunque esta vez, la banda sonora sea el rugido de los motores y el tintineo del dinero.