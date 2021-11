El primero en verbalizarlo abiertamente fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. «Yo desearía que haya una sola lista evidentemente por muchas razones, porque Madrid tiene un buen gobierno con Isabel Díaz Ayuso y necesita un partido fuerte y unido», proclamó a su llegada, el pasado fin de semana, al congreso del PP de Castilla-La Mancha en Puertollano (Ciudad Real). Una idea que cobra fuerza entre otros barones del partido consultados por OKDIARIO y que Génova evita valorar alegando que el cónclave de Madrid ni siquiera está convocado.

«Es lo que queremos, es la única solución», expresa convencido un dirigente territorial. Las peticiones de unidad en el partido, comunes desde todos los cuadros, se encauzan ahora hacia una posible candidatura de consenso para el PP de Madrid. Una idea que ha tomado impulso después de que la propia Díaz Ayuso expresase en una entrevista en OKDIARIO su intención de integrar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en su candidatura. «Claro que estoy dispuesta, cuento con él en todo», manifestó la presidenta madrileña.

La crisis abierta por la presidencia del PP de Madrid ha provocado una indisimulada preocupación entre los barones por el evidente desgaste que conlleva, más aún en un momento de incertidumbre electoral en algunas comunidades, como Andalucía o Castilla y León. Los dirigentes autonómicos evidencian la incomodidad que les provoca hablar del asunto, y tratan de esquivar las declaraciones públicas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es de los que se muestran más resueltos. «Lo habitual es que en el PP de España los presidentes autonómicos presidan sus partidos en sus comunidades», afirmó hace unos días, en un abierto espaldarazo a Ayuso.

Por los territorios se ha extendido la inquietud sobre las consecuencias de la pugna. «Veremos si nos perjudica, pero, desde luego, no ayuda ni beneficia en nada», reconoce un presidente popular que, no obstante, se muestra confiado en que habrá luz al final del túnel y que, aunque sea en el último momento, habrá una solución para resolver el conflicto interno.

La afirmación es, hoy por hoy, más bien un desideratum porque lo cierto es que las posiciones entre Génova y Sol siguen enquistadas. La dirección nacional insiste en que el congreso no se adelantará y Ayuso quiere dar voz cuanto antes a la militancia. La presidenta autonómica reivindica su derecho a presidir el partido regional y Génova da alas a otras alternativas, como la del alcalde de Madrid. Y, entre una cosa y otra, un cruce de declaraciones y filtraciones.

Génova evita hablar de lista única

El posible acuerdo Ayuso-Almeida no cuenta por ahora con el respaldo de la dirección nacional que, preguntada el lunes por la entrevista de Díaz Ayuso en este periódico, evitó hablar de una candidatura de consenso.

«La Junta Directiva Nacional ha marcado unos plazos y se puede presentar quien quiera a ese congreso. Y quien gane el congreso del PP de Madrid tendrá el respaldo de la dirección nacional del partido», se limitó a responder el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, insistido por el asunto en dos ocasiones.

Fuentes de la cúpula del PP aseguran que no se hablará del tema hasta que el congreso esté convocado y se insiste en el mismo mensaje de que «quien quiera» podrá presentarse «cuando toque».

La orden es «echar agua» para que la crisis amaine. Al menos, en público. «Las reglas son las que son, sólo queremos que los procedimientos se cumplan», reitera una fuente al más alto nivel del partido, que responsabiliza a Sol de mantener vivo el incendio. «Cada uno tendrá que responder» de lo que hace, avisa.

Sin embargo, desde el Gobierno de Madrid también apuestan por rebajar la intensidad y centrarse «en lo que les preocupa a los madrileños».

En la entrevista con OKDIARIO, la presidenta regional ya se mostró cauta a la hora de hablar de su candidatura. «Si ni siquiera tenemos una fecha y si no sé si se va a celebrar por ahora el congreso, si yo empiezo ya a decir integraciones puede interpretarse como que además presiono más. Lo que no quiero es que se me malinterprete. Estoy centrada en lo que tengo que estar, que es en gestionar la Comunidad de Madrid. Esta es mi vida, mi principio y mi final político, mi carrera política», aseveró Ayuso.

Fuentes de Sol reiteran el mensaje e insisten en que la propuesta de integración sólo se concretará «cuando el congreso esté convocado» y no antes.

Así las cosas, los populares tienen una nueva cita a la vista este fin de semana en el congreso del PP de Andalucía. Un cónclave en el que, una vez más, se insistirá en la unidad del partido en torno al objetivo común de desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Pero, por el momento, la ansiada foto entre Pablo Casado, Teodoro García Egea e Isabel Díaz Ayuso parece que tendrá que esperar. En Granada estarán los tres, pero intervendrán en días distintos.