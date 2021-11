El congreso del PP de Andalucía no será tampoco el escenario de la foto de la unidad entre Génova y Sol. Como ya ocurrió el pasado fin de semana en el cónclave del PP de Castilla-La Mancha, tampoco en esta ocasión está previsto que el presidente nacional, Pablo Casado y el secretario general, Teodoro García Egea, coincidan con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En plena pugna por la Presidencia del PP de Madrid, el programa del congreso no invita a pensar en que se pueda producir la ansiada foto. El congreso arrancará a las 16.15 horas del viernes con la elección de la mesa del mismo y la intervención del presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez.

Ayuso será la primera en intervenir y lo hará ese mismo viernes, en una mesa de presidentes autonómicos en la que, junto a Juanma Moreno -presidente de la Junta de Andalucía-, que hará de moderador, participarán también los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Murcia, Fernando López Miras, y de la Ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas. Con esta mesa, según se ha explicado desde el comité organizador, se quiere poner de manifiesto la gestión que realiza el PP allí donde gobierna. Por su parte, Casado estará el domingo en la clausura. Egea tiene una intervención programada el sábado, a las 12.05 horas.

La expectación está de nuevo centrada en el discurso de Ayuso. En el cónclave de Puertollano, la presidenta madrileña fue recibida a gritos de «¡Presidenta, presidenta!». En su intervención, aseguró que ella quiere que el congreso del PP de Madrid «salga bien» y apostó por la «unidad» y la «integración». Eso sí, reclamó de nuevo celebrar «pronto» el congreso del PP de Madrid para «evitar desgaste».

Precisamente, ese es uno de los grandes asuntos que la distancian de Génova. La dirección del PP insiste en que el congreso se celebrará siguiendo el calendario de la Junta Directiva, en el primer semestre del próximo año, aunque en la cúpula de Pablo Casado son partidarios de alargarlo hasta mayo o junio. Ayuso, por su parte, prefiere que tenga lugar en marzo.

El congreso de Andalucía se celebra, además, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya verbalizado su apuesta por integrar en su candidatura al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En una entrevista en OKDIARIO, Ayuso aseguró que está dispuesta a incluir al regidor madrileño en su lista para concurrir a la Presidencia del PP de Madrid. «Sí, claro, cuento con él en todo», afirmó.

La dirigente popular se mostró no obstante cauta al hablar de futuras integraciones cuando el congreso no está convocado todavía. «Si yo empiezo ya a decir integraciones puede interpretarse como que además presiono más. Lo que no quiero es que se me malinterprete. Estoy centrada en lo que tengo que estar, que es en gestionar la Comunidad de Madrid. Esta es mi vida, mi principio y mi final político, mi carrera política», afirmó en la entrevista.

Conocida la propuesta, Génova descartó hablar de una posible lista de unidad alegando igualmente que el cónclave aún no está convocado.

«La Junta Directiva Nacional ha marcado esos plazos y se puede presentar quien quiera a ese congreso. Y quien gane el Congreso del PP de Madrid tendrá el respaldo de la dirección nacional del partido», se limitó a responder este lunes el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, preguntado en dos ocasiones por si sería deseable una candidatura de consenso como también reclaman ya en públicos varios barones.