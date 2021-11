La dirección nacional del Partido Popular evita hablar de una lista única para la Presidencia del PP de Madrid, después de que Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista que este lunes publica OKDIARIO, se mostrase dispuesta a integrar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en su candidatura.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido que se respeten los plazos aprobados por la Junta Directiva Nacional para la celebración del congreso del PP, que en Génova sitúan en mayo o junio del próximo año. Desde la dirección popular alegan que el cónclave ni siquiera está convocado y afirman que, cuando así sea, «se podrá presentar quien quiera».

«La Junta Directiva Nacional ha marcado esos plazos y se puede presentar quien quiera a ese congreso. Y quien gane el Congreso del PP de Madrid tendrá el respaldo de la dirección nacional del partido», se ha limitado a responder Montesinos, preguntado en dos ocasiones por si sería deseable una candidatura de consenso.

Génova está dispuesta a desactivar el debate sobre la futura Presidencia del PP madrileño y evita las especulaciones sobre la futura candidatura, cuando ni siquiera el cónclave está convocado. Fuentes de la dirección recuerdan que el alcalde de Madrid no se ha postulado públicamente. Tampoco, cierto es, se ha descartado. En sus únicas alusiones al asunto, Almeida se ha limitado a afirmar que «ahora no toca» hablar de esa posibilidad.

Lo que es un hecho es que la cúpula del partido se ha empleado en enfriar el ruido interno de las últimas semanas y dirige el mensaje a la unidad en torno a la alternativa de Pablo Casado «para que Pedro Sánchez vea la puerta de salida de La Moncloa». Las posturas siguen, eso sí, inamovibles y Génova insiste en que no adelantará el Congreso, como reclama Ayuso.

En una entrevista que OKDIARIO publica este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura estar dispuesta a integrar al alcalde de Madrid en su candidatura. «Sí, claro. Si es que siempre he contado con él en todo», responde la presidenta madrileña.

Ayuso, no obstante, se muestra cauta al hablar de futuras integraciones cuando todavía el Congreso no está convocado. «Si yo empiezo ya a decir integraciones puede interpretarse como que además presiono más. Lo que no quiero es que se me malinterprete. Estoy centrada en lo que tengo que estar, que es en gestionar la Comunidad de Madrid. Esta es mi vida, mi principio y mi final político, mi carrera política», afirma la dirigente popular.

Preguntada sobre si teme como rival a Ana Camins, actual secretaria general del PP de Madrid y apuesta de Teodoro García Egea, Ayuso lo descarta. «Mi único temor es que perdamos el tiempo en dar una imagen diferente a la real, que es que estamos trabajando. Yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, no hago otra cosa que trabajar por Madrid, por dejar una comunidad mejor que como la encontré. Mi única preocupación es que cuando llegue a ser ex presidenta vea que no aproveché la grandísima oportunidad que me ha dado el pueblo de Madrid a través de las urnas para mejorar las cosas», zanja.