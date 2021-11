La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado en evidencia a los dirigentes y ex dirigentes de Podemos recordando los orígenes del partido. «Nacieron y se financian en países donde la vida no vale nada», ha asegurado la presidenta madrileña.

Ayuso se ha referido de esta forma a la formación morada en la Asamblea de Madrid durante la sesión de control a su Gobierno de este jueves, en respuesta a una pregunta de la portavoz adjunta de Podemos, Alejandra Jacinto, sobre cómo valora la presidente autonómica su gestión frente a la crisis del Covid-19.

La dirigente del PP ha asegurado que Podemos, socio principal en el Gobierno de Pedro Sánchez, no hizo «nada» durante la pandemia, empezando por su ex líder, Pablo Iglesias, que se escondió «detrás de la coleta». «Su jefe en la Moncloa y su gente no hicieron absolutamente nada, empezando por su líder y ex vicepresidente que se escondió detrás de la coleta para no hacer francamente nada. Quizás es porque nacieron y se financian en países donde la vida no vale nada», ha asegurado en su intervención.

En este sentido, Isabel Díaz Ayuso ha descrito a Podemos como «el cáncer de este país» por sus pactos con «el entorno de ETA», con los nacionalistas y con las «dictaduras bolivarianas». «Esto es lo normal, porque ustedes de la sangre, del dolor y del sufrimiento hacen siempre política, y por eso cada vez tienen menos escaños», ha apostillado.

Alejandra Jacinto ha afirmado en su intervención que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sólo ha invertido un 1,6% de todo el dinero para afrontar la crisis del Covid-19 y que ha sido el Ejecutivo de Sánchez quien «le ha tapado las vergüenzas». «Deje de hacerse la víctima», ha apuntado.

La portavoz adjunta de Podemos ha acusado también a Ayuso de dejar morir a más de 8.000 personas en las residencias «encerradas en su habitación». «Cuando no eran cadáveres era cuando les tenía que haber tratado con cariño y respeto, sobre todo con respeto», ha espetado.

«Con el PSOE estamos perdidos»

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso ha arremetido también contra el Gobierno de Pedro Sánchez. «No hay que fiarse de Pedro Sánchez. Si llega otra pandemia con el Gobierno del PSOE, estamos perdidos», ha señalado en respuesta a una pregunta del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato.

Lobato le ha preguntado a la presidenta madrileña sobre cuáles son las lecciones que ha extraído de la pandemia para aplicarlas al sistema de salud. «Conclusiones que he extraído: Tenemos el mejor sistema sanitario del país y uno de los mejores del mundo; que la sociedad cuando es libre es más responsable y, por tanto, es más fácil así gestionar una pandemia; y que no hay que fiarse del PSOE de Sánchez», ha contestado Ayuso.

«La izquierda no sabe gestionar recursos y, por eso, cuando gobierna, se convierten en personas completamente autoritarias que cierran parlamentos y gobiernan a base de decretazos. Sánchez dejó a Madrid la última en la desescalada, sin informe ni comité de expertos. Si no fuera por la Comunidad de Madrid, España estaría más arruinada y si llega otra pandemia con el Gobierno de Pedro Sánchez estaríamos perdidos», ha añadido la presidenta madrileña.

Juan Lobato ha acusado a Isabel Díaz Ayuso del «abandono» de la sanidad pública por las listas de espera. «Los madrileños serían más felices cuando se van de cañas y saben que la operación que necesitan se realizará en diez días, no en diez meses», ha apuntado.

«La región más rica debería tener la mejor sanidad y no estar a la cola y en una situación de desventaja», ha sostenido el portavoz del PSOE.