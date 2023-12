Aznar, sobre la amnistía: «No se puede arrastrar más a un país por el fango»

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha criticado en una entrevista al líder actual del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la amnistía y las reuniones con los independentistas porque considera que «no se puede arrastrar más a un país por el fango». «Esto no es política, esto no es nada parecido a la política, esto es un disparate total, y es insoportable realmente la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles con este asunto», ha añadido el ex dirigente del Partido Popular.

Rebate así las palabras del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero respecto a la amnistía, después de que el socialista dijera que las reuniones en Ginebra entre PSOE y Junts eran «política». Aznar ha afirmado de él que «una cosa es ser ex presidente y otra es ser influencer». «Hasta dónde queremos llegar», se ha preguntado el ex dirigente del PP, que también ha cuestionado «qué pensaríamos si en Francia para estar en el Gobierno pactar con» quien quiere romper el país y con «un fugado de la justicia». «Es un país que no va bien», ha apuntado el que fuera el jefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004.

Además, ha recordado que la amnistía «fue rechazada en los debates constituyentes» y que, por tanto, «no cabe en la constitución». Esta ley implicaría que el Gobierno pide «perdón» por «la actuación que el Estado, las fuerzas de seguridad, los jueces y el mismísimo rey». Por eso, ha inferido que «la convivencia en España se está deteriorando».

«No nos vamos a rendir»

Sobre los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, ha declarado en la entrevista en Espejo Público de Antena 3 que «ni los antiguos terroristas ni los separatistas fueron a las consultas del rey» ni tampoco «a la jura de constitución». A esos apoyos los ha etiquetado como «comunistas», «antiguos terroristas» y políticos que «quieren acabar con la Constitución».

«No nos vamos a rendir ante los que quieren acabar con el sistema de convivencia y con el sistema constitucional», ha dicho Aznar sobre las movilizaciones propuestas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para hacer frente a los pactos entre el PSOE e independentistas.

Aznar ha animado a continuar con la movilización ciudadana ante la amnistía. El ex presidente ha defendido que Feijóo continúe «apelando a la energía cívica de los españoles» y «recuperar la nación española». También ha apelado a que la Constitución sea «un elemento de convivencia entre los españoles».

Aznar también se ha pronunciado sobre los nuevos nombramientos de la cúpula del PP y la recuperación de nombres como portavoces adjuntos de Cayetana Álvarez de Toledo, Rafael Hernando y Sergio Sayas. «Cayetana no es que sea dura, es que es muy inteligente», ha dicho el ex presidente. Y ha rechazado que los haya impuesto él: «Yo no susurro, yo lo que tengo que decir, lo digo».

«Error diplomático garrafal»

Respecto a la política exterior, el que fuera dirigente del PP ha dicho que «Israel es una pieza clave para España». «Es una parte de Occidente en Oriente Medio», ha descrito. Y ha puntualizado que «la próxima batalla sería más cercana» si no se para al islamismo radical en territorio hebreo. La defensa del Estado judío implica «apoyar a la única democracia que hay frente a un ataque terrorista».

Aznar ha descrito la visita de Sánchez como un «error diplomático garrafal» por «decir que se está organizando una matanza premeditada». Ha reflexionado que «estas cosas no se olvidan», y que «ya pagaremos las facturas que tengamos que pagar por esto».