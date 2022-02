El presidente de FAES, José María Aznar, ex jefe del Gobierno y ex líder del PP, ha hecho este jueves un comentario muy revelador sobre la crisis desatada en el seno de su partido entre la dirección nacional de Pablo Casado, que fue colaborador suyo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un acto de FAES para conmemorar el 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN, una de las personalidades presentes, el almirante Ángel Tafalla, ha afirmado en una conversación informal que «lo de Ucrania está un poco menos mal que lo del PP». Una valoración que ha escuchado el ex jefe del Gobierno y a la que ha respondido así de forma espontánea: «Porque en el PP hay armamento nuclear».

También este jueves sobre el choque de trenes entre Génova y la Puerta del Sol se ha pronunciado la ex ministra y ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que también fue líder del partido a nivel regional. Precisamente, Isabel Díaz Ayuso aspira a este cargo, pero Génova viene retrasando la celebración del Congreso del PP de Madrid. Ahora, las cartas han sido puestas sobre la mesa.

Sobre el supuesto espionaje a la actual presidenta de la capital, Aguirre ha considerado que se trata «una cosa gravísima y muy triste» y ha remarcado que «quien gana con todo esto es Pedro Sánchez», según informó Ep.

En un acto celebrado en Palma para presentar su libro ‘Sin Complejos’, Aguirre ha señalado: «Es algo que no tiene precedente en ningún partido, desde luego no en el PP, y aprovecho para hacer un llamamiento a la responsabilidad para recuperar la ilusión de los que votaron a Ayuso en el caso de Madrid, darles confianza y decirles que el PP sigue adelante», ha subrayado la ex presidenta de la Comunidad.

Preguntada también por la dimisión del director general de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, señalado en el supuesto plan de espionaje a Ayuso, Aguirre ha asegurado «alegrarse» de la noticia porque, según ha indicado, «ha reconocido que había espiado a Ayuso y a su familia, una cosa impresentable».

«El siguiente, Egea»

Además, la ex líder de los populares madrileños ha enfatizado que el siguiente en dimitir debe ser el secretario general del PP, Teodoro García-Egea. «Soy muy partidaria de la dimisión, si estuviera en el pellejo del secretario general del PP, que es el responsable de la organización, habría dimitido ya», ha insistido.

Aguirre también se ha referido al jefe del Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, a quien ha descrito como «el presidente más mentiroso que ha tenido nunca España». «Quien gana con todo esto es Sánchez, es lo que me tiene fuera de mí», ha remachado.