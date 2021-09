Michael Bloomberg pasa por ser una de las personas más influyentes de Estados Unidos. Político demócrata y ex alcalde de Nueva York (2002-2013) su compañía de información financiera está valorada en decenas de miles de millones de dólares. Isabel Díaz Ayuso se ha reunido con el magnate este lunes en su gira por Estados Unidos para vender las bondades de la Comunidad de Madrid y, de paso, captar inversión entre los grandes fondos americanos.

La visita de Ayuso a EEUU no está pasando desapercibida. De hecho, el encuentro de este lunes con Michael Bloomberg había sufrido un cambio de agenda inesperado, algo que el ex alcalde de Nueva York no suele conceder a mucha gente. Pero algo tiene el influjo de Ayuso para que finalmente la reunión entre ambos haya podido producirse.

La agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo apretada e intensa. Este lunes, en la Gran Manzana, Ayuso ha abordado diferentes reuniones, con distinta temática. Sin embargo, el peso de los encuentros de Ayuso han sido eminentemente económico. La Comunidad de Madrid, gracias a lo que dentro y fuera de España se ha conocido como el ‘milagro de Ayuso’, ha recibido un importante impulso gracias a la gestión económica y sanitaria de Ayuso. De ahí que despierte el interés de los inversores.

Este lunes, Michael Bloomberg ha sido una de las figuras con las que se ha reunido la presidenta madrileña. Archiconocido por su empresa de medios de información económica –clave para dar a conocer las particularidades del modelo económico madrileño–, Bloomberg también conoce a la perfección lo que es ponerse al mando de la gestión de una gran ciudad, en este caso Nueva York, de ahí que los puntos de encuentro con la presidenta ‘popular’ de la Comunidad hayan sido numerosos.

Preocupación de los fondos

En la agenda de Ayuso también figuraban reuniones con diferentes fondos estadounidenses, esos que mueven miles de millones en inversión. Precisamente, de eso ha estado hablando con emisarios de BlackRock, Compass Group, EMSO Asset Management, Greylock, Van Eck, Safra Bank NYC, Hanover Asset Mgt, Carval Investors.

El intercambio ha parecido fructífero en tanto en cuanto Ayuso ha podido contraponer su modelo de gestión frente al de Sánchez. Precisamente, las decisiones del presidente del Gobierno en materia fiscal, en burocracia a la hora de crear empresas o, incluso, por la incapacidad de frenar la imparable subida de la luz, son las que más preocupas a los inversores. Esa inseguridad es la que Ayuso ha tratado de neutralizar con su modelo liberal en la Comunidad de Madrid, donde ha suprimido los impuestos autonómicos que le corresponde gestionar, entre otras muchas decisiones.