Isabel Díaz Ayuso ha respondido con contundencia al presentador Jorge Javier Vázquez, que lanzó un durísimo ataque contra la presidenta madrileña a propósito de la agresión homófoba en Malasaña que finalmente ha resultado ser una invención de la propia víctima. «El Madrid de la libertad ya no existe», dijo Jorge Javier en el programa Sálvame. Ahora, tras conocerse la verdad sobre el caso y que todo fue una invención, Ayuso ha respondido a los ataques del comunicador: «La izquierda se va al abismo».

El joven de 20 años que denunció que ocho encapuchados le habían marcado un glúteo con la palabra «maricón» ha confesado este miércoles que todo fue una invención. La falsa víctima de la agresión en Malasaña se asustó después de comprobar las consecuencias en su cuerpo tras una sesión sado con otras dos personas. Por eso, se inventó la agresión de los encapuchados para ocultarle a su novio los hechos.

Los altavoces mediáticos de la izquierda pusieron entonces en marcha todo el aparato para atacar al PP y a Vox. Jorge Javier Vázquez aprovechó varios minutos en Sálvame, como ha hecho en otras ocasiones, para lanzar duros ataques contra Vox y, cómo no, también contra la presidenta Ayuso.

«El Madrid de la libertad ya no existe», dijo el presentador ante su audiencia, acostumbrada ya estos alegatos políticos del periodista de la crónica social.

Además, para endurecer su campaña contra Ayuso, ha asegurado que «por primera vez no me siento seguro a la hora de salir por según por qué sitios a según qué horas», dijo. «Creo que ese Madrid de la libertad ya no existe y entiendo que ese sentimiento en muchos puntos de España se está perdiendo. Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad», reseñó este miércoles en Sálvame.

Estas afirmaciones contrastan con otra que hizo el pasado lunes en su programa, en la que aseguró que había dado un paseo por Madrid y que no había disfrutado tanto de la ciudad desde hacía tiempo. Queda patente, pues, con esta contradicción, el empeño del presentador en hacer un uso partidista de la agresión homófoba, cuando aún se pensaba que era tal. Y evidencia también su intención de atacar a Isabel Díaz Ayuso.

Por eso, este miércoles, tras conocerse que la denuncia era falsa, Ayuso ha ajustado cuentas con el mediático presentador.

Ni grupos de homófobos, ni terroristas mandando balas y navajas, ni grupos de expertos. La izquierda se va al abismo. https://t.co/BZbtXfnG95 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 8, 2021

En un mensaje difundido a través de las redes sociales, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado las campañas basadas en mentiras montadas por la izquierda. «Ni grupos homófobos, ni terroristas mandando balas y navajas, ni grupos de expertos», escribía Ayuso que añadió en su mensaje un augurio: «La izquierda se va al abismo».

Denuncia falsa

OKDIARIO daba a primera hora de la mañana la pista de cómo podría terminar el caso de la agresión homófoba en Malasaña denunciada por un joven de 20 años. La Policía no encontraba ni rastro de los supuestos encapuchados que en grupo agredieron en un portal al denunciante.

Después de varias horas de interrogatorio y ante la falta de evidencias que sostuvieran la versión del agredido, éste terminó reconociendo que todo había sido una invención. La dimensión social que ha alcanzado el caso, con toda la izquierda señalando a Vox, y con ataques directos a Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han terminado por apabullar al denunciante que ha confesado todo.

El joven se asustó después de haber practicado una sesión sadomasoquista con otras dos personas. Se lo confesó a su novio que fue el que incitó a la falsa víctima a denunciar los hechos ante la Policía. Tras ello llegó la campaña mediática, la convocatoria de manifestaciones e incluso la creación por parte de Pedro Sánchez de una comisión que evaluara el aumento de los delitos de odio en España. Todo por una denuncia falsa.