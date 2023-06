La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, ha pedido este miércoles la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aludiendo a la «burda maniobra» para adjudicar a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y por dar «información manipulada» en «descrédito» de la también ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal.

En un comunicado, la AF denuncia que «el deterioro de la imagen institucional del Ministerio Fiscal ha alcanzado uno de sus límites más altos, si todavía fuera posible».

Alude a la decisión de García Ortiz de adelantar del 19 al 8 de junio el Consejo Fiscal en el que se otorgarán nueve plazas, incluida a la que aspira Delgado, así como a su negativa a suspenderlo, como habían pedido AF y APIF, ante la posibilidad de que tras el 23 de julio haya nuevo Gobierno y fiscal general.

«Ningún fiscal general del Estado (FGE) había anticipado, con burda maniobra, un Consejo Fiscal ya convocado sólo para hacer unos nombramientos», ha aseverado la AF.

También ha criticado que García Ortiz citara como precedente a Madrigal. A través de dos boletines internos, los Infofiscalía, aseguró que realizó hasta doce nombramientos discrecionales ya en clima electoral.

Defiende a Madrigal

La AF, a la que pertenece Madrigal, reivindica que ésta, «durante su mandato como FGE, no celebró ningún Consejo Fiscal para hacer nombramientos una vez convocadas formalmente unas elecciones generales».

En este sentido, critica que García Ortiz «ha equiparado el anuncio de elecciones generales con la convocatoria oficial del proceso electoral para intentar justificar situaciones que no son comparables».

Señala además que «es público y notorio que plazas tan relevantes como las de fiscal de sala Anticorrupción, Audiencia Nacional y Unidad de Apoyo fueron convocadas a propuesta del siguiente FGE, José Manuel Maza».

El PP critica el ‘dedazo’ en campaña

El portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, ha criticado el posible nombramiento por el Gobierno, a propuesta de la Fiscalía General del Estado, de la ex fiscal general y exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, porque «aunque sea legal, rompe una norma institucional no escrita» de no designar cargos en periodo electoral.

Ha indicado que esto «no es común» cuando hay convocadas unas elecciones, un tiempo en el que el Gobierno no debe «hacer cosas raras», ha expresado en una entrevista en Telecinco.

No obstante, ha matizado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «lleva haciendo cosas raras cinco años». «Esto también hay que derogarlo», ha sentenciado, aprovechando para explicar que es algo con lo que en el PP están «absolutamente comprometidos» y que será una de las cosas que intente cambiar Alberto Núñez Feijóo «cuando sea presidente».