El Tribunal Supremo investiga si el nombramiento a dedo de la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada, es legal. Fuentes consultadas por OKDIARIO, aseguran que el Alto Tribunal ha admitido a trámite la demanda interpuesta por uno de los aspirantes al cargo, el hasta ahora teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, contra el nombramiento de la ex ministra socialista. Y es que, hace nueve meses, Delgado consiguió ascender al escalafón más alto de la carrera fiscal gracias al que fuera su mano derecha y su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García, que la ascendió pese a no tener el apoyo del Consejo.

En septiembre, el Consejo Fiscal se reunió para proponer al candidato a la plaza vacante en la Fiscalía Togada del Alto Tribunal. De los 12 miembros que conforman el órgano consultivo, seis vocales votaron en contra de Delgado y uno, el vocal electivo de la APIF, Salvador Viada, se abstuvo porque su mujer, la fiscal anticorrupción María Teresa Gálvez, también compitió por ella.

Una minoría de cuatro fiscales respaldaron a Delgado: dos miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y puestos que ella misma designó, como la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde o la inspectora jefe de la Fiscalía María Antonia Sanz. Pese a ello, el fiscal general del Estado, Álvaro García, ex mano derecha de Delgado, desoyó al Consejo y nombró a su ex jefa la codiciada plaza. «Se trató de un regalo por haberle elegido a él como sucesor al frente del Ministerio Público», explican fuentes fiscales a OKDIARIO.

Y es que, al puesto se presentaron otros 19 aspirantes, algunos con mayor antigüedad y otros con mejor currículum para el cargo. Entre ellos, se encontraba el fiscal Luis Rueda que consiguió el apoyo de seis miembros de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, porque consideraban que su perfil era «el que mejor se adaptaba para la plaza requerida debido a su experiencia en materia militar». Una característica que no se reflejaba en otros curriculum, por ejemplo, en el de la propia Delgado.

Fuentes del Alto Tribunal consideran que «hay motivos suficientes para estudiar el caso y entrar en el fondo del asunto». Los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo van a analizar en profundidad si el perjudicado cuenta con una capacitación mayor para el cargo al que aspiraba. El perjudicado es fiscal Jurídico Militar de carrera y lleva más de treinta años impartiendo clases en dicha materia.

Nombramiento ‘ad hoc’

Y es que este dedazo del fiscal general para ascender a Delgado se ejecutó tras el intento fallido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pretendía pagar los favores prestados a la entonces fiscal general del Estado con un cambio en la Ley del Estatuto Fiscal a través de una enmienda del PSOE al proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. De esta manera, Delgado podría ascender a la máxima categoría de la carrera fiscal -fiscal de Sala del Tribunal Supremo- cuando cesase como responsable del Ministerio Público, pero tras la polémica suscitada, el PSOE se vio obligado a retirarla. Y fue Álvaro García quien tuvo que finiquitar la operación.

En la actualidad, la ex fiscal general Dolores Delgado aspira a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática. Un puesto para el que también ha contado con la ayuda de su ex número 2, Álvaro García. El actual fiscal general del Estado ha adelantado, al 8 de junio, la celebración del Consejo Fiscal en el que se va a realizar esta designación, después de que Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones generales anticipadas el próximo 23 de julio. La intención de García, según señalan las mismas fuentes, es dejar a su antecesora «colocada en el puesto» antes de que haya un nuevo Gobierno y él deje de ser fiscal general del Estado.

Fuentes del Supremo señalan que si la sentencia considera que el nombramiento fue ilegal, la ex fiscal general deberá dejar dicho cargo al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática, puesto que el mismo debe ser ocupado por un fiscal de Sala.