La polémica enmienda por la que se concede a Dolores Delgado una plaza de fiscal de sala al terminar su mandato como fiscal general puede pasar al Libro Guinness de los récords como uno de los mayores enchufes: permitirá a Delgado adelantar a 467 fiscales mejor posicionados que ella para ese cargo de fiscal de sala. Y es que Dolores Delgado es la fiscal 498 de España y tendría que colarse a todos los que tiene por delante para ocupar una de las 31 plazas de fiscal de sala que hay en España gracias al enchufe de Sánchez. Todo un premio con mayúsculas.

La enmienda del PSOE a la Ley Concursal por la que se genera una plaza de fiscal de sala para Dolores Delgado tiene difícil competencia en el historial de los premios políticos. Fuentes del PP han calculado el número de fiscales mejor posicionados que la actual fiscal general para ocupar un puesto de fiscal de sala. Y son nada menos que 467 fiscales. Y a todos ellos, adelanta de golpe, gracias a la enmienda metida en los minutos de descuento para cerrar el plazo de tramitación de la citada Ley Concursal.

El cálculo es sencillo. Como puede verse en el listado oficial que hoy publica OKDIARIO, Delgado es la fiscal número 498 por sus méritos. Hay 31 plazas de fiscal de sala. Es decir, que debería adelantar a 467 fiscales con mejor currículum que ella para llegar a ese puesto privilegiado. El portavoz de Justicia del GPP, Luis Santamaría defiende que se trata de todo un premio récord por el que el Ejecutivo de Sánchez “pagar a la actual fiscal general del Estado los servicios prestados al Gobierno del que fue ministra y al partido del que fue diputada”.

Santamaría destaca, además, que la modificación de la norma “no la consultaron con la carrera fiscal, no la debatieron con el Consejo Fiscal, no preguntaron al Consejo General del Poder Judicial y no avisaron ni a sus socios de Gobierno”.

Hay que recordar que el gran ascenso regulado para Dolores Delgado ha generado una inmensa ola de indignación en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Diversas fuentes consultadas por OKDIARIO consideran que el presidente del Gobierno pretende pagar los favores que le ha prestado durante años la actual fiscal general del Estado y ex ministra de su Gobierno, Dolores Delgado, mediante esta modificación sustancial de la Ley del Estatuto Fiscal.

Y es que el cambio, efectivamente, permitirá a Delgado ascender a la máxima categoría de la Carrera Fiscal cuando llegue el momento de ser cesada como responsable del Ministerio Público: fiscal de Sala del Tribunal Supremo. El enfado de sus compañeros de profesión del Supremo es visible: consideran que es un movimiento «ilegal y un disparate jurídico».

Fuentes fiscales aseguran a este diario que esta burda maniobra de Sánchez supone «un ascenso por la puerta trasera».

Un trato de favor por parte del Gobierno que califican de «impresentable» y, añaden, «jurídicamente insostenible porque quiebra el principio de igualdad en la promoción interna» de la Carrera Fiscal. «Esto supone un menosprecio al trabajo de aquellos que han conseguido tan distinguida categoría», exponen.