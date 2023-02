Así presumía el socialista ‘Tito Berni’ de combatir el fraude mientras se iba de juerga a prostíbulos

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el diputado del PSOE que dimitió esta misma semana por su presunta implicación en el caso Mediador, la trama corrupta que cobraba presuntamente -en dinero y en especie- por arreglar subvenciones para empresarios canarios, no era un don nadie en el Grupo Parlamentario Socialista. De hecho, la revista El Socialista, presume de Bernardo, al que la Guardia Civil le atribuye el alias de ‘Tito Berni’, como ponente de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal en la que tomó un papel relevante. La hemeroteca del Congreso le muestra defendiendo la reforma contra las actividades fiscales fraudulentas en la misma época de sus juegas con empresarios en prostíbulos en los que la cocaína era habitual.

Nadie del PSOE quiere saber nada estos días del supuesto conseguidor Juan Bernardo Fuentes Curbelo, defenestrado y apartado de su escaño. Ahora, Ferraz trata de establecer un cortafuegos que separe al ‘Tito Berni’ de la imagen del partido, a pocos meses de unas elecciones autonómicas y municipales. Sin embargo, la huella de Fuentes Curbelo está muy presente en la actividad parlamentaria del PSOE de los últimos años.

«Para la lucha contra el fraude fiscal, la Comisión de Hacienda aprobó el Proyecto de Ley que transpone una Directiva (UE) sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información», anunciaba en noviembre de 2020 la revista La Socialista, que edita el PSOE y recoge la actividad parlamentaria de los de Pedro Sánchez en el Congreso y el Senado. Apuntilla el PSOE en su reseña que en esa comisión «intervino por el GPS el portavoz adjunto y diputado por Las Palmas, Juan Bernardo Fuentes Curbelo».

Efectivamente, la hemeroteca audiovisual del Grupo Parlamentario Socialista recoge una intervención el 27 de octubre de ese año, de poco más de un minuto, en la que Fuentes Curbelo describe los cambios que el Gobierno planteaba entonces a la Ley General Tributaria. «Lo que se persigue es incrementar las medidas preventivas contra el fraude fiscal», describía Fuentes en su alegato final. Esa portavocía en la comisión le reportaba al diputado -ya ex- canario alrededor de 1.000 euros extra cada mes, redondeando su sueldo por encima de los 5.000 euros.

Se da la circunstancia de que, justo en esos momentos en que se tramitaba la reforma, clave para la lucha contra el fraude, Fuentes Curbelo intensificaba su agenda de contactos con empresarios. De hecho, en ese mes de octubre están acreditados encuentros con otros miembros de la trama en el propio despacho parlamentario de Fuentes Curbelo. Las fechas, además, coinciden con algunas de las fotografías y chats de WhastApp que mantenían los implicados en las que organizaban sus juergas en prostíbulos, donde el alcohol y la cocaína se habían convertido en el elemento catalizador de los negocios.

Alerta en Ferraz

El Partido Socialista ha activado la maquinaria para que el caso Mediador, en el que un ex diputado de su partido está implicado, afecte lo mínimo posible al PSOE canario y a su presidente, Ángel Víctor Torres,-al que han llegado a señalar como partícipe de la trama en las últimas horas-. Fuentes del entorno del presidente, Pedro Sánchez, admiten «preocupación» al tener que «revaluar los daños en nuestras expectativas para conservar Canarias». Hasta ahora era una de las pocas autonomías que Ferraz no temía perder. Por eso la obsesión de todos es ahora «contener los daños» que esto pueda provocar.

En el PSOE hace varias semanas que sabían de la existencia de esta trama. Por eso, según explican, intentaron que Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, renunciase a su escaño antes de lo que lo hizo. «Pero costó mucho convencerle, no estaba dispuesto a ello», afirman. Acabó dimitiendo días antes de su detención por parte de la Policía Nacional. El ex parlamentario hasta este mismo mes de febrero, recibía dinero en efectivo en su despacho de empresarios a los que el gobierno autonómico había beneficiado.

La trama en sí, además, «nos hace un gran daño a la imagen del partido» reconocen desde Ferraz. Las prostitutas, la cocaína, las fotos del diputado y sus compañeros sin camiseta en un hotel en la dirección del PSOE dicen que Fuentes Curbelo «nos engañó» asegurando en distintas ocasiones que no existía ninguna trama. Cuando realmente, según la declaración de uno de los implicados, «era la cúpula de la pirámide». Unas mentiras que aguantaron hasta que las pruebas contra él fueron irrefutables y sus compañeros le forzaron a renunciar a su sillón en el Congreso antes de ser engrilletado. El juez le investiga, ni más ni menos, por los delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado.

África

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil rastrea en África «posibles bienes» de la trama que supuestamente lideraba con el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, llamado Tito Berni, y el general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, director de un proyecto europeo en el continente vecino.

Se ha filtrado una conversación en la que el socialista llega a decir que en África «eres el rey con cuatro negras que te la chupan cada día». Unas declaraciones que se produjeron durante un encuentro de la organización criminal en Tenerife en noviembre de 2020. Durante un trayecto en coche, el general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa confiesa que después de veinte años en la Guardia Civil se quemó mucho, aunque tuvo la oportunidad de entrar en Cabo Verde.

No obstante, el general comenta: «El problema en Cabo Verde es que el dinero no te lo puedes traer. Allí con cuatro putas tarjetas puedes vivir, pero te tienes que acostumbrar para no ser un corrupto. De cien mil euros, sesenta son tuyos y cuarenta no, y nadie quiere entregar 40.000 euros. Viviendo allí eres el rey, el capitán general, un marajá, con cuatro negras que te la chupen tres veces al día», al final el general admite que a pesar de esas «ventajas» no le gusta vivir allí y no ha vuelto al archipiélago africano desde hace unos meses.