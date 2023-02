La trama del socialista Juan Bernando Fuentes, llamado Tito Berni, en África: «Allí eres el rey con cuatro negras que te la chupan cada día». El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil rastrea en África «posibles bienes» de la trama que supuestamente lideraba con el diputado socialista Fuentes Curbelo y el general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, director de un proyecto europeo en el continente vecino.

La conversación se produce durante un encuentro de la organización criminal en Tenerife en noviembre de 2020. Durante un trayecto en coche, el general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa confiesa que después de veinte años en la Guardia Civil se quemó mucho, aunque tuvo la oportunidad de entrar en Cabo Verde. No obstante, el general comenta: «El problema en Cabo Verde es que el dinero no te lo puedes traer. Allí con cuatro putas tarjetas puedes vivir, pero te tienes que acostumbrar para no ser un corrupto. De cien mil euros, sesenta son tuyos y cuarenta no, y nadie quiere entregar 40.000 euros. Viviendo allí eres el rey, el capitán general, un marajá, con cuatro negras que te la chupen tres veces al día», al final el general admite que a pesar de esas «ventajas» no le gusta vivir allí y no ha vuelto al archipiélago africano desde hace unos meses.

El general habla con el mediador, Antonio Navarro Tacoronte, que está grabando en secreto la conversación. Los otros participantes son dos empresarios que pretenden cerrar un negocio millonario en África.

La función del general Espinosa era, según los investigadores, usar sus influencias en África como director del proyecto GAR-SI Sahel o su experiencia en otras misiones en el extranjero. Se trataba, supuestamente, de conseguir contratos para los empresarios en esos países africanos a cambio de regalos y dinero en metálico. El mediador se ocupaba de ponerles en contacto y organizar las reuniones pertinentes.

En concreto, según los informes del SAI de la Guardia Civil, el general se ofrecía a lograr un contrato para el empresario Antonio Bautista, «el curita», de 35 millones de euros para la instalación de placas solares en Cabo Verde y Mozambique. A cambio la trama obtendría una comisión del 10% «por gastos de representación».

Finalmente, el negocio no cristalizó y un año después el empresario amenazó con denunciar al diputado canario del PSOE y al resto de cabecillas de la trama, tras haberles entregado «cerca de 60.000 euros» que se perdieron en fiestas, cocaína, regalos y prostitutas para «engrasar» la operación corrupta.

Ahora, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil rastrea en África «posibles bienes» de la trama que supuestamente lideraba el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido por Tito Berni, su sobrino Taishet Fuentes, director general de Ganadería del Gobierno de Canarias,y el general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, director de un proyecto europeo en el continente vecino. Los guardias sospechan que la presunta trama corrupta pudo invertir parte de sus ganancias en África gracias a los contactos del general.

El sumario del caso es contundente: «La trama sólo pudo operar gracias a la dirección coordinada de los políticos y del general Francisco Javier Espinosa».