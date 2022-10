El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, cree que Mariano Rajoy debió de aplicar el 155 de la Constitución en septiembre de 2017 cuando el Parlamento catalán aprobó las llamadas ‘leyes de desconexión con el estado’ para haber evitado llegar al 1-O. En una entrevista a OKDIARIO, Alejandro Fernández repite “lo que dije entonces siendo portavoz del PP en el Parlament”: “Yo trasladé que lo adecuado hubiera sido no esperar a octubre para aplicar el 155. Se debió aplicar el 6 y 7 de septiembre cuando se aprobaron las leyes de desconexión y nos hubiéramos ahorrado problemas”. Para actual el líder del PP catalán “es evidente que a partir del 1 de octubre se complicó todo muchísimo”.

Fernández recuerda aquel 1 de octubre de 2017: “Me sentí fatal. Aquel día no salieron las cosas a pedir de boca. Y hasta aquí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kemp en el ‘1,2,3…’ No me haga hablar más”. Y sonríe. Y añade: “Siempre es muy fácil decir a toro pasado lo que hubiera hecho uno estando en la piel de Mariano Rajoy”.

El presidente del PP de Cataluña reconoce que el 1-O supuso el momento “más difícil” para los populares. El PP está hoy en el Grupo Mixto del parlamento regional con tres escaños: “Nadie quedó contento con el 1-O. Media sociedad catalana, la independentista, no estuvo de acuerdo con lo que hicimos por unas razones (y me importa poco) y la otra mitad tampoco por otras razones. Nuestra base electoral consideró que no se había actuado o con suficiente diligencia o con suficiente rapidez. Es evidente el desplome electoral del partido”.

Fernández sí cree que fue un acierto pactar el 155 con el PSOE y con Ciudadanos: “La decisión de aplicar el 155 era necesario consensuarla con el PSOE y con Ciudadanos para que fuera lo más compartida posible. El PSOE pidió un 155 blandito y Ciudadanos que hubiera elecciones inmediatamente porque sabían que les iría bien”.

“¿Se sienten traicionados por Sánchez visto lo que ha hecho después?”, le preguntamos: “A mi Sánchez siempre me dio mala espina. Siempre pensé que si podía haber alguien peor que Zapatero era él. Es un personaje relativista moral que solo le interesa mantener la poltrona. Está dispuesto a hacer cualquier cosa y el precio que se paga está siendo ya muy alto”.

Alejandro Fernández asegura desconocer si, mirando a futuro, ERC ha tratado de acercarse a Feijóo o mantener algún tipo de contacto dando por semi amortizado a Sánchez: “No sé si ha habido algún tipo de contacto o acercamiento. No me consta y no lo veo muy probable porque ERC sabe que aún puede exprimir aún más a Pedro Sánchez y de paso seguir erosionando e insultando la democracia española”.

Fernández opina que “se puede hablar de todo con todo el mundo mientras esté dentro del marco constitucional y no afecte a los derechos y libertades de los catalanes. Pero si me llamaran los de ERc para hablar de autodeterminación o cosas así les diría que hablemos del Madrid-Barça y les colgaría”.

Visto lo que opina de la actuación de Rajoy hace cinco años, Fernández tiene claro que “cuando gobierne Feijóo se cumplirá la ley en Cataluña”. Especialmente en lo relativo al español. Dice que el “bilingüismo cordial” del que habla el presidente nacional del PP “es el que practicamos la mayoría de catalanes”.