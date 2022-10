Menudo espectáculo han dado los independentistas en la celebración del quinto aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017 despedazándose entre ellos con abucheos a la que fue presidenta del Parlament y líder del movimiento, Carme Forcadell, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. También hubo gritos de dimisión al Govern de Pere Aragonés en un clima desangelado donde sólo asistieron 11.000 personas. Todo mientras la ex presidenta del Parlament Laura Borràs no podía ocultar su sonrisa en los labios. Cinco años después del golpe del 1-O, Cake Minuesa toma el pulso a la frustración separatista, que no ahorra insultos y comentarios vejatorios hacia nuestro reportero, algo ya habitual en la gent de pau y su revolución de las sonrisas.